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Также: Россия, Политика, Партии, Совет Федерации, Парламент | Персоны: Елена Мизулина

новость Мизулина вышла из "Справедливой России"

23.01.2017
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
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Сенатор от Омской области Елена Мизулина подала заявление о выходе из партии "Справедливая Россия". Об этом она написала в своем твиттере.

"Я приняла решение о выходе из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление в региональное отделение СР было направлено сегодня", - говорится в сообщении. Информация о выходе Мизулиной из партии размещена и на официальном сайте "Справедливой России".

В пресс-службе сенатора РБК подтвердили, что Мизулина покидает партию, однако не стали разглашать причины и подробности.

По словам одного из секретарей президиума центрального совета СР, депутата Госдумы Олега Шеина, позиции Мизулиной и партии "давно разошлись", и ее уход это "хорошо". "Справедливая Россия" - это светская партия", - заявил Шеин, подчеркнув, что руководство эсеров "давно не поддерживает инициативы Елены Борисовны".

При этом депутат отметил, что скорее всего инициатива о выходе принадлежала самой Мизулиной и из партии ее никто не исключал.

Елена Мизулина была назначена в Совфед от Омской области в сентябре 2015 года. Раньше она была депутатом Госдумы второго, третьего и шестого созывов. До 2001 года была членом партии "Яблоко", до 2003 года - Союза правых сил, в 2007 году вступила в "Справедливую Россию".

За время работы депутатом Мизулина внесла в Госдуму более сотни законопроектов. Депутат выступала против пропаганды гомосексуализма, абортов, усыновления российских детей гражданами США, суррогатного материнства. Кроме того, Мизулина стала инициатором законопроекта о запрете бэби-боксов в России.

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23.01.2017

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