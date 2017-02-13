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Также: Президент, Право, Госдума, Свобода слова, СМИ, Россия, Общество, Парламент, Политика | Персоны: Владимир Путин, Вячеслав Володин

новость Володин: Необходим закон о защите чести и достоинства президента

13.02.2017
Растяжка "Путин - пидарас" на акции Стратегии-31 в Москве. Фото: nl.livejournal.com
Растяжка "Путин - пидарас" на акции Стратегии-31 в Москве. Фото: nl.livejournal.com
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цитата Дословно

Михаил Булгаков (1891-1940), русский писатель

И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: "Закон об оскорблении величества..."

"Мастер и Маргарита"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал необходимым принятие закона о защите чести и достоинства президента, в том числе на международной арене. Как передает Интерфакс, такое заявление чиновник сделал на встрече со студентами и преподавателями университета в Иннополисе, пригороде Казани.

ТАСС уточняет, что заявление Володина было ответом на соответствующий вопрос одного из студентов, который отметил "ощущаемый в прессе информационный накат" на Владимира Путина.

"Это вопрос безопасности наших институтов, институтов власти, - согласился спикер. - Президент, после того как он избирается, возглавляет институт, институт президентства. Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован".

Между тем, продолжил Володин, "весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть". По его словам, в США в 2015 году "человека четыре получили серьезные сроки наказания - два, полтора года тюрьмы - просто за высказывания в адрес президента".

"Наша страна в этом более демократична, - заметил спикер. - Пишут, что хотят, говорят, что хотят, и это неотъемлемая часть нашей культуры. Но все это всегда надо сравнивать с тем, как за рубежом".

Тем не менее, добавил Володин, в России законопроект о защите президента до сих пор не подготовлен.

Между тем в российском УК есть статья 319 (оскорбление представителя власти). Она предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за срок до трех месяцев, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправработ. Известны по крайней мере несколько случаев, когда критиков Путина пытались обвинить по этой статье.

В декабре 2010 года полиция открыла дело по 319-й статье против сыктывкарского журналиста Павла Сафронова, который назвал Путина - на тот момент премьер-министра - пидарасом. Однако прокуратура несколько дней спустя отменила постановление о возбуждении дела.

Между тем в январе 2011 года на московской акции Стратегии-31 группа активистов в знак протеста против подобных преследований развернула растяжку "Путин - пидарас". Лидер орловского отделения ОГФ Георгий Саркисян опубликовал в своем ЖЖ фотографию этой растяжки, сделанную блогером Николаем Даниловым (Норвежским Лесным). В апреле 2011-го Саркисяна в связи с этой публикацией вызвали на опрос в СКР. После этого блогер Данилов написал на себя донос в орловский СКР с требованием открыть дело против него самого как автора фото, а не против Саркисяна. В итоге дел ни Саркисян, ни Данилов, насколько известно, к ответственности привлечены не были.

В июне 2015 года стало известно, что дело по 319-й статье открыто против краснодарской активистки Дарьи Полюдовой. Она перепостила из ВК-группы "Путин - хуйло в квадрате" фото главы государства, сопровождавшееся следующим текстом: "Путин, ты заебал со своими дружками олигархами. Мы, свободные граждане России, говорим тебе: иди на хуй. Кто хочет послать Путина на хуй - ставьте здесь лайк. Если вы против российской власти - тогда вступайте сюда. Перепост приветствуется!". Дело, возбужденное по подследственности полицией, было передано в ФСБ, которая занималась другим делом Полюдовой - об экстремизме и сепаратизме.

Однако уже в следующем месяце ФСБ прекратила дело, поскольку адвокат активистки Андрей Сабинин указал, что 319-я статья обязательно предполагает наличие потерпевшего, и настаивал на очной ставке Полюдовой с Путиным.

Между тем в сентябре 2015 года дело по этой же статье было открыто против модератора группы "Путин - хуйло в квадрате" - курского активиста Сергея Лаврова. Ему вменили написание того самого текста, который перепостила Полюдова. Лавров также настаивал на допросе Путина. Позже и его дело было прекращено.

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13.02.2017

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