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Выборы президента России в 2018 году предлагается провести 18 марта, в годовщину аннексии Крыма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту инициативу, сообщает РБК.

"Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, это очень хорошо", - сказал Володин.

Председатель ЦИК Элла Памфилова между тем считает, что выборы лучше проводить в апреле. "С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Март не самый удачный месяц с точки зрения проведения выборов. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре за сто дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две никак не помешают", - сказала она.

По закону "О выборах президента" первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. Таким образом, в 2018 году выборы президента должны были бы проходить 11 марта. Однако выходной день будет перенесен, и выборы по закону должны состояться в предшествующее воскресенье, 4 марта.

В конце прошлой недели председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и член СФ Анатолий Широков внесли на рассмотрение Госдумы пакет поправок в закон о выборах президента страны. Документ предполагает широкое переформатирование избирательного законодательства: отказ от открепительных удостоверений, упрощенный порядок работы наблюдателей и сокращение требований для регистрации кандидатов. В понедельник комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил проект

Кроме того, должны быть изменены правила определения даты выборов. Предлагается в случае объявления второго воскресенья месяца рабочим днем переносить выборы на неделю позже, а не раньше.

17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Крыма.Это послужило юридическим основанием для удовлетворения просьбы властей полуострова о включении его в состав России. Договор о вхождении Крыма в Россию был подписан 18 марта. Еще 7 марта 2014 на Красной площади прошел митинг-концерт "Мы вместе", посвященный аннексии полуострова.

18 марта 2015 и 2016 годах в годовщину аннексии Крыма на Васильевском спуске проходили организованные властями митинги. В этом году торжества намечено провести на Воробьевых горах.