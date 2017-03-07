О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/FSB/m.259321.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/FSB/m.259321.html
Также: Спецслужбы, Экономика, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Алексей Улюкаев

новость СМИ: Вице-президент "Роснефти" Феоктистов уволен и из корпорации, и из ФСБ

07.03.2017
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
Реклама

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, с сентября прошлого года являвшийся вице-президентом - начальником службы безопасности и членом правления "Роснефти", уволен как из нефтяной корпорации, так и из спецслужбы. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники в обеих структурах.

Причины увольнения, говорится в публикации, редакции не известны.

До перехода в "Роснефть" Феоктистов, известный также по прозвищам Олег Большой и генерал Фикс, был первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Сообщалось, что он непосредственно руководил работой 6-й службы УСБ ФСБ, прозванной сечинским спецназом. Генерал считался человеком, близким к президенту "Роснефти" Игорю Сечину.

Широкой публике Феоктистов стал известен осенью 2007 года в связи с делом генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова. В дальнейшем он руководил задержаниями начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и его зама Бориса Колесникова. Также 6-я служба задерживала губернатора Сахалина Александра Хорошавина, главу Коми Вячеслава Гайзера, мэра Владивостока Игоря Пушкарева, кировского губернатора Никиту Белых.

В конце августа 2016 года стало известно, что Феоктистова перевели в аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ. Силовики из аппарата прикомандированных сотрудников назначаются приказом директора ФСБ на стратегически важные предприятия, такие как госкорпорации, банки и нефтяные компании, для их контроля.

В середине ноября имя генерала упоминалось в связи с задержанием главы Минэкомразвития Алексея Улюкаева, против которого открыли дело о взяточничестве. Сообщалось, что именно Феоктистов инициировал преследование министра. Также утверждалось, что он лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

Оставить комментарий Обсудить
07.03.2017

новость Новости по теме
01.02.2017 Reuters: Сечин лично присутствовал при передаче Улюкаеву денег →
22.08.2016 СМИ: Первый замначальника УСБ ФСБ Феоктистов лишился поста →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
25938
Play own
Павленский и культурное наследие
25619
Play own
Лубянка: акция Лаврешиной и Никитиной
25434
Play own
Павленский против ФСБ
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость МИД и полные шахты оружия
Илья Рогачев. Фото: ВК-сообщество "Саммит "Группы восьми" - 2014"
статья Димона потеснили бюстом
Илья Мильштейн
в блоге Закон трубы
383
новость Еще один двухсотый Вагнера
Василий Юрлин. Фото с ВК-страницы
статья Крымское откровение
статья Оккупанты против "экстремистов"
Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин помиловал Севастиди
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
новость Песков: В США "антироссийская истерика"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
в блоге Все придумали русские
383
новость Обыск в Рериховском центре
Международный центр Рерихов в Москве. Фото: icr.su
новость Исаакий: акцией займется СКР
Акция "Музей - городу" в Исаакиевском соборе. Фото: @merr1k
новость Отставка главы РУСАДА
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
новость Выборы в годовщину аннексии
Празднование аншлюса Крыма на Красной площади. Фото: Грани.Ру
новость Питер: задержания за Медведева
На сходе за отставку Медведева в Петербурге. Фото: fontanka.ru
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость Война с мигрантами: вторая попытка
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
новость Россию судят в Гааге
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
новость Ответ на испытания КНДР
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
новость Ранение генерала в Сирии: подробности
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
новость Убит офицер ФСИН
"Кресты". Фото с сайта www.imenno.ru