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В РПЦ назвали "большим перегибом" решение владивостокского мирового судьи об уничтожении Библии и другой религиозной литературы по "закону Яровой". Об этом сообщают "Ведомости".

20 декабря судья мирового участка № 4 Ленинского судебного района Владивостока Александр Бадеев признал "Армию спасения" виновной в нарушении части 3 статьи 5.26 КоАП о маркировке религиозных изданий. Организацию судья оштрафовал на 30 тысяч рублей. Изъятые 36 русских и четыре английских экземпляра Библии, равно как и другую религиозную литературу, Бадеев постановил уничтожить.

"Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность - не террористическую или экстремистскую - организация карается уничтожением Библии. Это большой перегиб, вызывающий обеспокоенность. Возможно, стоит говорить и о внесении поправок в закон, чтобы такая санкция, как уничтожение Библии, не применялась", - заявила глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега.

По словам Чернеги, РПЦ иначе трактует "антитеррористические" поправки. "Армия спасения" не была издателем книги, а значит не отвечала за ее маркировку, считает представитель РПЦ.

Судья вышел за рамки полномочий, постановив уничтожить изъятые книги, считает адвокат Михаил Фролов. В КоАП прописана только конфискация, а затем изъятыми предметами распоряжается Российский фонд федерального имущества. "Эти книги изъяты, но не запрещены - в конце концов, их можно промаркировать и использовать по назначению", - сказал адвокат.

6 июля Владимир Путин подписал пакет "антитеррористических" законов. Их авторами были глава комитета Госдумы по безопасности единороска Ирина Яровая и ее однопартиец, а также председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров.

Среди прочего один из законов пакета существенно ограничивает возможности миссионерской деятельности. В частности, запрещается "осуществление миссионерской деятельности в жилых помещениях". Иностранцам и лицам без гражданства разрешается проповедовать только от имени религиозной организации и только на территориях тех субъектов федерации, которые значатся в документе о регистрации организации.

Кроме того, запрещается миссионерская деятельность, направленная на "нарушение общественной безопасности и общественного порядка, осуществление экстремистской деятельности, принуждение к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан, нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан". также было введено положение об обязательной маркировке распространяемой религиозной литературы.