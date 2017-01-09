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новость Решение об уничтожении изъятой у Армии спасения Библии отменено

09.01.2017
Библия. Фото: Грани.Ру
Библия. Фото: Грани.Ру
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Ленинский райсуд Владивостока отменил решение уничтожить Библию и иную религиозную литературу, изъятую у Армии спасения. Об апелляционном определении суда, вынесенном 30 декабря по итогам рассмотрения протеста прокуратуры, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) сообщил еще до Нового года, однако в СМИ эта информация появилась лишь теперь. Теперь книги Армии спасения предписано не уничтожить, а конфисковать.

В остальном решение суда первой инстанции Ленинский райсуд подтвердил.

Постановление по делу Армии спасения вынес 20 декабря мировой судья 4-го участка Ленинского района Владивостока Александр Бадеев. Он объявил организацию виновной по части 3 статьи 5.26 КоАП (выпуск миссионерской литературы с нарушением маркировки) и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, а 36 русских и 4 английских экземпляра Библии, так как и другую изъятую религиозную литературу, предписал уничтожить.

Решение Бадеева подвергли критике различные христианские организации, в том числе РПЦ. Начальница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что постановление об уничтожении Библии - "большой перегиб, вызывающий обеспокоенность". Кроме того, добавила игуменья, армия спасения не была издателем книги, а значит, не может быть ответственна за ее маркировку.

В свою очередь, адвокат Михаил Фролов указывал, что Бадеев вышел за рамки полномочий: часть 3 статьи 5.26 КоАП предусматривает лишь конфискацию литературы, изданной с нарушением маркировки, но не уничтожение этих изданий.

После этого прокуратура и вышла в районный суд с апелляционным представлением.

Положение об обязательной маркировке распространяемой религиозной литературы было введено в законодательство "пакетом Яровой", вступившим в силу в июле 2016 года. Законы этого пакета в числе прочего ввели существенные ограничения на миссионерскую деятельность.

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09.01.2017
в блоге Блоги
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Лев Левинсон 06.09.2016
в блоге Закон Яровой и религия

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