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В Амстердаме задержано судно под российским флагом "Николай Касаткин" (порт приписки Невельск), сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

"Транспортное судно с грузом краба из Баренцева моря задержано портовыми властями за грубые нарушения трудового законодательства. Экипаж, которому судовладелец задолжал заработную плату, объявил забастовку и отказывается разгружать трюм. При этом на судне заканчивается продовольствие", - рассказал калининградский представитель профсоюза Вадим Мамонтов.

Портовые власти установили, что задолженность экипажу по зарплате за четыре месяца составляет 90 тысяч долларов, сообщил Мамонтов. Кроме того, выявлены неправильно составленные трудовые контракты, недействительные медицинские свидетельства экипажа и другие нарушения.

О ситуации уже извещен российский судовладелец - ООО "Парус" из Южно-Сахалинска. Однако в компании не признают такую большую задолженность и заявили о разбирательствах, которые будет вести Wise Grand International Limited.

Как отметил представитель профсоюза, в адрес инспекции в Роттердаме уже направлены требования о невыплате задолженности по зарплате от ранее списавшихся рыбаков из Владивостока, Калининграда, Ростова и Петрозаводска, которые работали в море на компанию "Парус". "Думаю, если судно постоит еще недельку, то долги его утопят. Впрочем, зарплата в Голландии выплачивается в приоритет коммерческим требованиям, а значит, забастовщиков уже не обманут", - заявил Мамонтов.

В октябре прошлого года российские пограничники задержали и отконвоировали в норвежский порт Киркенес рыболовное судно "Камчатка". Трое членов экипажа три дня держали на нем голодовку из-за невыплаты зарплаты. Денег моряки не получали больше месяца, продолжая работать на судне по 16 часов в сутки без выходных. Изначально к акции протеста присоединились 13 из 29 членов экипажа, несколько человек решились на голодовку. Однако затем часть из них, боясь сложностей и потери зарплаты, продолжили работу.

Троим голодающим долго не давали связаться с родными. Капитан также не разрешил им покинуть "Камчатку", когда к ней подошло транспортное судно, чтобы забрать улов. О ситуации на судне пограничникам сообщила жена одного из них. Как выяснилось, у судна истек срок действия регистровых документов соответствия требованиям безопасности. В Норвежском море проверяющие высадились на судно пограничного корабля при поддержке спецназа погрануправления. После проведения следственных действий судну рекомендовали идти в Киркенес для высадки членов экипажа, потребовавших снятия с борта