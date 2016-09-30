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В Петербурге группа активисток провела акцию против запрета бэби-боксов, сообщает издание Metro. Девушки в масках инициатора запрета, первого зампреда комитета Совета Федерации Елены Мизулиной устроили в центре города перфоманс.

Участницы акции нанесли на мусорные баки надписи: "Это заменит бэби-бокс", "В бэби-бокс - нельзя, на помойку - можно", "Это лучше бэби-бокса?" Кроме того, девушки бросили в баки куклы, изображающие младенцев. Так активистки проиллюстрировали один из возможных результатов инициативы Мизулиной.

"Запрет бэби-боксов приведет к чудовищным последствиям. Лишенные возможности передать ребенка в руки профессионалам, отчаявшиеся женщины будут оставлять детей где угодно, даже в мусорных баках. Наше общество совсем недавно открыло для себя бэби-боксы. Их мало, не многие знают об их существовании, но это огромный прорыв. Женщина наконец получила возможность цивилизованно и безопасно отказаться от ребенка, если забота о нем ей не по силам. Однако наше правительство, вместо того, чтобы поддерживать идею бэби-боксов, а также работать над профилактикой нежелательной беременности - организовывать сексуальное просвещение, распространять бесплатные презервативы и главное - развивать экономику страны, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне и хотели заводить детей, - пытается насильно навязать каждой женщине роль матери. История не раз показывала, к каким страшным последствиям приводит навязанное материнство. Если правительство поддержит инициативу Мизулиной, на смену бэби-боксам придут мусорные баки", - говорится в заявлении участниц акции.

Акция прошла без задержаний.

В среду правительство поддержало законопроект Мизулиной, запрещающий создание бэби-боксов. "Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью выполнения Российской Федерацией положений Конвенции о правах ребенка, поскольку существование в ряде субъектов Российской Федерации специально создаваемых мест для оставления детей после рождения нарушает статьи 6 - 9 и 19 данного международного договора. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний", - цитируется официальный отзыв на законопроект.

"Я признательна правительству за то, что оно поддерживает этот законопроект, - отметила Мизулина. - Все указанные в официальном отзыве замечания могут быть легко устранены ко второму чтению".

3 июня Мизулина внесла в Госдуму законопроект о запрете в России бэби-боксов. Она предложила прописать в законодательстве, что "деятельность, направленная на организацию анонимного оставления детей, в том числе создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка, не допускается".

Инициатива также предусматривает ответственность для юридических лиц за создание условий для анонимного оставления детей. Создание юридическим лицом бэби-боксов, содержание таких мест, или предоставление помещений для указанных целей, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, говорится в проекте закона.

В пояснительной записке Мизулина отметила, что практика анонимного оставления новорожденных детей в специализированных местах влечет рост числа отказов: "эта тенденция фиксируется во всех странах, где подобная практика имела или имеет место". Также сенатор сослалась на исследование, проведенное в Германии. "Основной аргумент сторонников создания бэби-боксов состоит в том, что они позволяют сохранить жизнь новорожденного, предотвращают убийство матерью своего ребенка. Однако, по данным исследования, проведенного Немецким институтом молодежи, возможность анонимно сдать ребенка не влияет на количество случаев инфантицида (убийство матерью новорожденного)", - говорится в документе.

В пояснительной записке также отмечается, что, по данным МВД, число зарегистрированных убийств матерью новорожденного ребенка за последние 7 лет в России сократилось вдвое. По мнению Мизулиной, эта динамика связана не с наличием бэби-боксов, а "с кардинальным изменении политики государства по отношению к семье, рождению и воспитанию детей".

Законопроект внесен в примерную программу осенней сессии Госдумы. Его рассмотрение назначено на ноябрь.