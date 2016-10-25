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новость СМИ: Фестиваль молодежи в Сочи бюджетом не предусмотрен

25.10.2016
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: фрагмент плаката Росмолодежи
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: фрагмент плаката Росмолодежи
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В проект бюджета на будущий год не заложены расходы на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Росмолодежи.

Одной из причин ситуации называют перестановки в АП, прежде всего замену первого замглавы этой структуры - куратора внутренней политики Вячеслава Володина Сергеем Кириенко. Хотя формально Росмолодежь подчинена одному из вице-премьеров, фактически ее работой руководит внутриполитический блок АП, а именно замначальника управления внутренней политики Тимур Прокопенко.

По утверждению одного из собеседников РБК, о фестивале в связи с кампанией по выборам в Госдуму и последовавшей затем сменой руководства внутриполитического блока попросту забыли. Другой источник выразился осторожнее, заявив, что о фестивале не забыли, однако задача подготовки мероприятия "несколько потерялась на фоне выборов". В итоге, заключил он, к теме фестиваля было решено вернуться после выборов, однако тогда в АП начались кадровые перестановки. Еще один собеседник издания прямо увязал проволочки с выделением средств и перестановки в кремлевской администрации.

Источник, близкий к Росмолодежи, рассказал, что "во время бюджетного процесса" вопрос финансирования фестиваля поднимался, однако решен не был. Необходимые деньги - "несколько миллиардов рублей" - не выделены до сих пор. Как утверждается, в правительстве бюджет мероприятия не согласовали, после чего он был отправлен на доработку в Минобрнауки, которому формально подведомственная Росмолодежь.

О том, что очередной фестиваль молодежи и студентов пройдет в России, Росмолодежь объявила в начале февраля, хотя, по информации РБК, право на проведение мероприятия власти страны получили лишь летом. Предполагается, что фестиваль будет продолжаться с 14 по 22 октября. Как ожидается, в нем примут участие свыше 20 тысяч человек, больше половины из которых - иностранцы. Девиз мероприятия - "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!".

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25.10.2016

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