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Музей истории ГУЛАГа требует наказать повесивших манекен Солженицына
11.10.2016
Фигура Солженицына, повешенная на воротах Музея ГУЛАГа. Фото: rksmb.org
Фигура Солженицына, повешенная на воротах Музея ГУЛАГа. Фото: rksmb.org
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Музей истории ГУЛАГа будет добиваться привлечения к ответственности активистов Революционного коммунистического союза молодежи, повесивших на воротах перед музейным зданием манекен с маской писателя Александра Солженицына. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора музея Романа Романова.

"Мы проконсультировались с юристами и все же решили обратиться (в полицию). У нас есть запись с камер наблюдения и информация на сайте этой организации, что они это провели. Все основания для обращения у нас есть, - сказал Романов. - С точки зрения обывателя это ужас, кощунство и какое-то мракобесие. С точки зрения полиции, думаю, это может быть расценено как хулиганство".

По словам директора, эта акция может быть "звоночком" для нового министра образования, что образовательную программу нужно менять и продумать, как рассказывать детям об истории репрессий. "Если это молодые люди, и они способны на такие кощунственные акты, которые нельзя прикрыть как художественные инсталяции или акции, на мой взгляд, это результат воспитания и образования", - сказал Романов. Он отметил, других инцидентов не было, музей работает в штатном режиме.

Между тем почетный председатель организовавшего акцию РКСМ(б) Александр Батов заявил о намерении продолжить подобные акции. "Мы оцениваем медийный эффект от этой акции и будем готовить следующие мероприятия", - сказал он. Батов объяснил акцию борьбой с "ложью и клеветой" о советском периоде истории и с ее "фальсификацией". Это, по его словам, особенно важно в преддверии намеченного через год Всемирного фестиваля молодежи и студентов, одной из целей которого он назвал планы достойно отметить столетие революции 1917 года.

В воскресенье активисты РКСМ(б) повесили на воротах Музея истории ГУЛАГа манекен в маске Солженицына. На шею фигуры поместили плакат со стихами "г-ну Солженицыну от коммунистической молодежи Москвы". В них писатель был назван "предателем" и "Родины своей первейшим врагом", а Музей ГУЛАГа - "предательским музеем", который "бывших диссидентов ублажает".

В публикации РКСМ(б) заявляется, что "тема политических репрессий прошлого на сегодняшний день приобрела у наших властей какую-то болезненную популярность". Пристрастие властей к этой теме, утверждают активисты, выразилось в открытии Музея истории ГУЛАГа, а также памятников Солженицыну и мемориалов жертв политических репрессий, а также в объявлении 2018 года, в который Солженицыну исполнилось бы 100 лет, "годом творчества" писателя.

"Причем делается это не от какого-то искреннего сочувствия к той части людей - не такой уж огромной, как об этом любят кричать, - которые действительно стали жертвами ошибок советского правосудия, - далее говорится в сообщении. - Подобные объекты - попытка прикрыть собственную политическую несостоятельность, закручивание гаек и раздрай в государстве. Делать это буржуазной власти удобнее всего, тыча пальцем в прошлое: "Хочешь социализм? Ты с ума сошел! Там же сплошной ГУЛАГ! Не нравится пакет Яровой? А при совке еще меньше свободы было, так что благодари и за это!"

Романов тогда заявил, что обращаться в полицию в связи с акцией не предполагается. Он также ошибочно расценил выходку коммунистов как "логическое продолжение" недавних атак на Центр Люмьеров и Сахаровский центр. В действительности РКСМ(б) выступает против путинского режима.

7 сентября 2015 года во Владивостоке активист Ленинского коммунистического союза молодежи Максим Шинкаренко повесил на памятник Солженицыну, открытый двумя днями раньше, табличку с надписью "Иуда". На Шинкаренко оформили протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), однако Ленинский райсуд города прекратил дело, не усмотрев в действиях привлекаемого состава правонарушения. Сам активист вину не признал. В объяснение своей выходки он заявил, что годом раньше городские власти, сославшись на нехватку места, отклонили предложенную им и его товарищами идею установить в городе к 70-летию победы над Германией памятник Сталину.

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11.10.2016

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