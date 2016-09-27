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ЕСПЧ коммуницировал жалобу сочинского электрика Мардироса Демерчяна, в 2013 году подвергшегося подвергшегося жесточайшим пыткам в полиции, а затем обвиненного в краже и заведомо ложном доносе. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт", юрист которого Дарья Пиголева представляет интересы пострадавшего в Страсбурге.

Жалоба была подана в июне 2015 года. Как можно заключить из появившейся тогда публикации фонда, в документе заявляется, что Россия нарушила в отношении Демерчяна статьи 3 (запрещение пыток) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции. Обвиняет ли пострадавший Россию в нарушении статьи 6 конвенции (право на справедливое судебное разбирательство), из сообщения не понятно.

В своем обращении к российским властям ЕСПЧ потребовал представить почасовой отчет о том, что происходило с Демерчяном с момента его фактического задержания силовиками. Также Страсбургский суд задал вопрос о происхождении травм у пострадавшего, подчеркнув, что бремя доказывания лежит всецело на России. Наряду с этим у властей истребованы все бумаги, касающиеся задержания Демерчяна, а также материалы возбужденного против рабочего дела о ложном доносе.

Россия обязана объяснить суду, могут ли травмы, зафиксированные у пострадавшего после пребывания в полиции, свидетельствовать о том, что его пытали. Также ЕСПЧ задал вопрос, было ли проведено эффективное расследование сообщения о пытках Демерчяна и располагает ли он эффективными средствами правовой защиты.

41-летний Демерчян живет в Сочи с женой и четырьмя детьми. Он работал на строительстве дома для олимпийских волонтеров. 12 июня 2013 года Демерчян и другой рабочий, Сергей Крбашян, уволившись из "Охотской строительной компании", пришли к бывшему работодателю за расчетом. Оттуда их доставили на склад, а затем - в городской ОП "Блиново" по подозрению в краже со стройки 2 километров кабеля стоимостью свыше 50 тысяч рублей.

В полиции Демерчяна несколько часов подряд подвергали истязаниям, требуя сознаться в преступлении. Рабочему выбили зубы, разбили голову и засунули лом в задний проход. Из полиции он был доставлен в 4-ю горбольницу Сочи в критическом состоянии.

Рассказ Мардироса Демерчяна. Видео "Кавказского узла":

СКР отказался открывать дело о пытках, заявив, будто проверка не подтвердила их применения. Вместо этого против самого пострадавшего возбудили дело по части 1 статьи 306 УК (заведомо ложный донос), предусматривающей до двух лет колонии.

17 декабря 2014 года судья Адлерского райсуда Сочи Александр Якименко приговорил Демерчяна к 300 часам исправработ. При этом из протоколов судебных заседаний исчезли важные показания свидетелей - оперативника, проговорившегося о пытках, и врачей, утверждавших, что рабочему было плохо. Допросить Крбашяна - ключевого свидетеля защиты - Якименко отказался.

Однако 2 апреля 2015-го судья Краснодарского крайсуда Наталья Голышева отменила приговор Демерчяну и отправила дело на доследование.

Между тем позже в апреле 2015-го против Демерчяна возбудили новое дело - именно по обвинению в краже кабеля. Какую именно часть статьи 158 УК (кража) вменили рабочему, не уточнялось. С Демерчяна взяли подписку о невыезде.

В дальнейшем новое дело против рабочего было объединено в одно производство с делом о заведомо ложном доносе.

Сам Демерчян вину не признает. "Мне просто не хотели давать зарплату, и все было подстроено, - пояснял он после открытия дела о краже. - Подумайте сами, кто может вынести что-либо с охраняемой стройки?.. Если я что-то украл, то почему охранники об это не заявили и не остановили меня на месте преступления, не вызвали полицию?"

Новый процесс Демерчяна начался 11 июля нынешнего года. Разбирательство ведет судья Адлерского райсуда Евгений Федоров.

На предварительных слушаниях, растянувшихся на пять заседаний, адвокат пострадавшего Александр Бойченко потребовал вернуть дело в прокуратуру. Юрист указал на множество нарушений, допущенных следствием. В частности, он отметил, что обвинение в заведомо ложном доносе основывается на показаниях полицейских, которые являются заинтересованными лицами, поскольку именно их Демерчян обвинил в пытках.

Также юрист назвал неясным, на каком основании Демерчяна после задержания по подозрению в краже привезли на некий склад, не имеющий никакого отношения к ОП "Блиново", почему в отдел задержанного привезли оттуда только спустя сутки и в связи с чем задержание рабочего и его доставка на склад не были запротоколированы.

Также, продолжил Бойченко, в деле использованы показания свидетелей, расписавшихся вместе со следователем сочинского ОП "Адлерский" Оксаной Мерутиной в том, что Демерчян и его адвокат якобы отказались знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз, причем фамилии свидетелей в протоколах не указаны.

Однако, как передавал "Кавказский узел", 16 сентября Федоров, изучив наконец материалы дела, отказал в возврате его в прокуратуру.

Слушания по существу дела, назначенные на 26 сентября, сорвались из-за неявки "потерпевших" по делу о краже кабеля - гендиректора фирмы "Даурия-строй" Николая Красько и сочинского представителя этого предприятия Самвела Пашяна. Новое заседание назначено на 10 октября, начало в 11 часов.