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ЕСПЧ признал незаконным задержание бывшего лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова в московском аэропорту Шереметьево в мае 2007 года, в результате которого было сорвано участие политика в Марше несогласных в Самаре. Соответствующее решение опубликовано на сайте Страсбургского суда.

Судейская коллегия единогласно признала Россию виновной в том, что она нарушила в отношении Каспарова нормы параграфа 1 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции.

Денежная компенсация политику не присуждена, поскольку в его заявлении соответствующего требования не содержалось.

Утром 18 мая 2007 года Каспаров и лидер НБП Эдуард Лимонов, возглавлявшие в то время коалицию "Другая Россия", а также ряд других политиков и общественников прибыли в Шереметьево, чтобы вылететь на акцию в Самару. В аэропорту оппозиционеров и сопровождавших их журналистов задержали. Высокопоставленные офицеры милиции заявили, будто билеты у задержанных недействительны; паспорта у них забрали.

Оппозиционеров и журналистов отпустили, лишь когда они уже гарантированно не успевали попасть в Самару.

Каспаров пытался обжаловать действия силовиков в национальных судах, но потерпел неудачу. После этого он направил жалобу в ЕСПЧ; она поступила в Страсбург в ноябре 2007-го. Четыре года спустя, в ноябре 2011-го, суд коммуницировал жалобу.