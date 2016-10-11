О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/World/Europe/m.255415.html
Также: Европа, Право, Полиция, Акции протеста, Мир, Общество, Россия, Политика | Персоны: Гарри Каспаров

новость ЕСПЧ признал незаконным задержание Каспарова в Шереметьеве в 2007 году

11.10.2016
Гарри Каспаров после освобождения в Шереметьеве, 18.05.2007. Фото: kasparov.ru
Гарри Каспаров после освобождения в Шереметьеве, 18.05.2007. Фото: kasparov.ru
Реклама

ЕСПЧ признал незаконным задержание бывшего лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова в московском аэропорту Шереметьево в мае 2007 года, в результате которого было сорвано участие политика в Марше несогласных в Самаре. Соответствующее решение опубликовано на сайте Страсбургского суда.

Судейская коллегия единогласно признала Россию виновной в том, что она нарушила в отношении Каспарова нормы параграфа 1 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции.

Денежная компенсация политику не присуждена, поскольку в его заявлении соответствующего требования не содержалось.

Утром 18 мая 2007 года Каспаров и лидер НБП Эдуард Лимонов, возглавлявшие в то время коалицию "Другая Россия", а также ряд других политиков и общественников прибыли в Шереметьево, чтобы вылететь на акцию в Самару. В аэропорту оппозиционеров и сопровождавших их журналистов задержали. Высокопоставленные офицеры милиции заявили, будто билеты у задержанных недействительны; паспорта у них забрали.

Оппозиционеров и журналистов отпустили, лишь когда они уже гарантированно не успевали попасть в Самару.

Каспаров пытался обжаловать действия силовиков в национальных судах, но потерпел неудачу. После этого он направил жалобу в ЕСПЧ; она поступила в Страсбург в ноябре 2007-го. Четыре года спустя, в ноябре 2011-го, суд коммуницировал жалобу.

Оставить комментарий Обсудить
11.10.2016

новость Новости по теме
03.10.2013 Россия выплатит Каспарову 10 тысяч евро за задержание на Марше несогласных →
07.11.2011 ЕСПЧ направил России вопросы по жалобам Немцова и Каспарова →
18.05.2007 Лидеры "Другой России" не полетят в Самару →
18.05.2007 В Шереметьево задержаны Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов →
Фото и Видео
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Детям чиновников рекомендуют вернуться
Паспортный контроль. Фото: airlines-inform.ru
новость Путин не полетит в Париж
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
статья Трамп и его женщины
Владимир Абаринов
в блоге Оболганная Россия
383
статья Пацанский разговор
РЕКЛАМА
Loading...
новость Песков: ПРО США угрожает России
Старт ракеты SM-3. Фото: defense.gov
в блоге Батыр Мединский
383
новость Министр обвиняет Россию
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
новость В "агенты" за рассказы о США
Олег Кокорев. Фото с личной страницы
статья Плутоний и русофобия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Новая фальшивка СКР об Украине
СКР. Фото: sledcom.ru
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
в блоге Сыщики и писатели
383
новость Музей требует наказать "вешателей"
Фигура Солженицына, повешенная на воротах Музея ГУЛАГа. Фото: rksmb.org
новость Дача пограничника в запретной зоне
Дача Николая Козика в запретной зоне на российско-финляндской границе. Фото: navalny.com
новость Задержание "экстремиста" в Крыму
Джанкой. Фото: wikimapia.org
новость "Турецкий поток": договор заключен
Укладка труб подводного газопровода. Фото: gazprom.ru
новость Полтавченко готовится к войне
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
в блоге О вреде изнеженности
383
новость Гаага для Асада и Путина
Жан-Марк Эйро. Фото: diplomatie.gouv.fr