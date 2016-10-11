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Европейский суд по правам человека признал, что при принудительном помещении журналиста Руслана Макарова в психбольницу были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) Об этом "Граням" сообщила адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы журналиста.

В своем решении ЕСПЧ напомнил, что лица, страдающие психическим заболеванием, являются особенно уязвимой группой. Любое вмешательство в их права должно быть предметом тщательной проверки, и только "очень веские причины" могут оправдать ограничение их прав. Суд отметил, что принудительная госпитализация Макарова была проведена в нарушение процессуальных сроков.

"Правительство говорило в том числе о том, что больница не могла подать в суд заявку на госпитализацию Макарова, поскольку были суббота и воскресенье, - отметила Хрунова. - Суд не принял этот аргумент, уже неоднократно повторял и еще раз повторил в решении по Макарову, что суды должны быть доступными даже в период отпуска и в выходные дни".

ЕСПЧ обязал правительство России выплатить Макарову 500 евро в качестве компенсации морального вреда и 1 тысячу евро судебных издержек.

В сентябре 2012 года журналист горно-алтайской газеты "Листок" Макаров попал в психбольницу после публикаций с критикой главы Республики Алтай Александра Бердникова. В жалобе в ЕСПЧ журналист утверждал, что его двухнедельное принудительное пребывание в психбольнице в 2012 года было связано исключительно с его критикой главы региона, подачей к нему иска и заявления о возбуждении уголовного дела в отношении Бердникова.

В июне ЕСПЧ коммуницировал жалобы Макарова и еще троих россиян на принудительную отправку в психбольницу. Как отметила Хрунова, Хрунова, основная проблема состоит в том, что люди, помещенные в психбольницы, полностью зависимы от медиков. "Какое бы наказание ни назначил суд, это всегда будет конкретная дата, ты знаешь, когда выйдешь, - пояснила юрист. - В психиатрии такого срока нет - ты полностью во власти врачей, которые могут с тобой делать что захотят".