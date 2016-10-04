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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить бывшему болотному узнику Ярославу Белоусову 12,5 тысячи евро в качестве компенсации за нарушение четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом говорится в решении по двум жалобам Белоусова, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Суд установил нарушение статьи 3 Конвенции (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 11 (свобода собраний и объединений).

Однако ЕСПЧ не нашел нарушений статей 10 и 11 (свобода выражения мнения, пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции, о которых в своих жалобах также заявлял Белоусов.

Первую жалобу в ЕСПЧ Белоусов подал в декабре 2012 года, вторую - в сентябре 2014 года.

По мнению адвоката Павла Чикова, решение ЕСПЧ может стать основанием для отмены всех приговоров по Болотному делу. "Суд признал, что уголовное преследование заявителя за участие в митинге на Болотной площади явилось необоснованным вмешательством в свободу собраний. Ранее он уже выносил похожую оценку митинга на Болотке, однако, она касалась привлеченного к административной ответственности Евгения Фрумкина. Также ЕСПЧ выносил решение о необоснованности заключения под стражу и содержания в СИЗО обвиняемых. Но по существу именно уголовного дела это первое решение", - пишет адвокат.

9 июля 2012 года Белоусов был задержан. Ему предъявили обвинения по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). По версии следствия, он бросал камни и куски асфальта в полицейских и участвовал в прорыве полицейского оцепления. 24 февраля 2014 года председатель Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Никишина приговорила Белоусова к 2 года 6 месяцам лишения свободы в рамках так называемого "дела восьми".

20 июня коллегия Мосгорсуда, рассмотрев апелляционную жалобу по "делу восьми", снизила Белоусову срок с 2 с половиной лет до 2 лет 3 месяцев. В ходе слушаний к делу были приобщены медицинские документы политзека. Они подтверждали сильную близорукость Белоусова - его зрение составляет -13.

8 сентября 2014 года Белоусов вышел на свободу, полностью отбыв срок заключения.