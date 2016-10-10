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Также: НКО, Европа, Право, Регионы, Ксенофобия, Общество, Мир, Россия, Политика | Персоны: Павел Чиков

новость Центр содействия народам Севера обжаловал признание "агентом" в ЕСПЧ

10.10.2016
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
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Центр содействия коренным малочисленным народам Севера подал в ЕСПЧ жалобу на решение Минюста, включившего организацию в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщает "Коммерсант". Интересы организации представляет адвокат "Агоры" Ильнур Шарапов.

Как говорится в жалобе, Россия нарушила в отношении НКО статьи 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и объединений) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции. "Вмешательство в права было осуществлено властями на основании некачественного закона, оно не преследовало законную цель и не было необходимо в демократическом обществе", - подчеркивается в документе.

Как политическую деятельность Минюст расценил участие НКО в 2013 году в подготовке к съезду коренных малочисленных народов, в частности организацию работы секций по вопросам природопользования и взаимодействия с промышленными компаниями, а также подготовку и издание в том же году 29-го номера журнала "Мир коренных народов. Живая Арктика".

"Мы не считаем работу на съезде политической деятельностью, - заметил адвокат Шарапов. - Работа велась в рамках Государственной концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов".

Председатель "Агоры" Павел Чиков, в свою очередь, обратил внимание, что, если в 1990-х - начале 2000-х годов российские власти всячески поощряли организации коренных малочисленных народов и привлекали их к работе в общественных структурах при различных государственных институтах, то в дальнейшем государственная политика изменилась. "Есть экономическая причина, потому что эти организации активно воюют с предприятиями топливного комплекса в отдаленных регионах Крайнего Севера", - заметил правозащитник.

Центр содействия народам Севера образован в начале 2000-х годов в рамках совместного российско-канадского проекта. Целью своей деятельности НКО называет "достижение устойчивого развития коренных народов Севера РФ, обеспечение их непосредственного участия в экономической деятельности и в процессах принятия решений на национальном, региональном и местном уровнях". Для этого НКО "разрабатывает и реализует образовательные программы, ориентированные на экономическое развитие общин коренных народов".

Штаб-квартира НКО находится в Москве. Имеются филиалы в Дудинке (административный центр Таймыра), Томске и Якутске.

О включении Центра содействия народам Севера в реестр "агентов" Минюст объявил 27 ноября 2015 года. Два месяца спустя, 20 января 2016-го, Никулинский райсуд Москвы оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО - "иностранного агента").

В сентябре 2014 года российские власти сорвали поездку директора НКО Родиона Суляндзиги в Нью-Йорк на конференцию ООН по вопросам коренных народов. При этом Суляндзига являлся членом глобального комитета по подготовке конференции. На паспортном контроле в Шереметьеве у общественника изъяли загранпаспорт, попросили подождать, а, вернувшись, объявили, что в документе не хватает страницы, и завели на Суляндзигу административное дело.

"Там будут говорить о развитии Арктики и эксплуатации ее природных ресурсов, - объяснил общественник действия силовиков. - Болезненный вопрос - конфликт интересов между коренными народами и нефтедобывающими промышленниками".

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10.10.2016

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