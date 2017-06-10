О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.261565.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.261565.html
Также: Интернет, Свобода слова, Россия, СМИ, Политика, Общество

новость Роскомнадзор просит провайдеров временно не блокировать сайты по DNS

10.06.2017
Эмблема Роскомнадзора
Эмблема Роскомнадзора
Реклама

Провайдеры в нескольких регионах получили письма от Роскомнадзора до 16 июня ограничивать доступ к сайтам из "черного списка" только по IP-адресам, указанным в реестре запрещенных ресурсов. Об этом сообщает "Медуза".

Ведомство требует "не осуществлять DNS-резолвинг", то есть обращение к сервису доменных имен для получения актуального IP-адреса запрещенного сайта. "Данное изменение в системе фильтрации не повлечет за собой применение штрафных санкций", - говорится в документе.

Этой процедурой обычно прользуются небольшие провайдеры, у которых нет системы блокировки по доменному имени. Владельцы сайтов могут менять IP-адрес ресурса. По закону о блокировках провайдеры под угрозой штрафа обязаны ограничивать доступ именно к действующему адресу.

Как отмечает издание, требование РКН может быть связано с уязвимостью в системе блокировки сайтов в России. С чем связаны указанные в документе временные рамки, неизвестно.

Уязвимость приводит к блокировке сайта у тех провайдеров, которые ограничивают доступ по доменному имени. В начале июня российские интернет-активисты выложили в открытый доступ инструкцию, позволяющую сделать недоступным любой сайт у значительной части российских провайдеров. Среди заблокированных доменов многие уже не используются. В инструкциях предлагалось покупать свободные доменные имена из реестра и связывать их с IP-адресами тех ресурсов, которые нужно заблокировать.

Воспользовавшиеся инструкцией стали блокировать адреса популярных интернет-сервисов и государственных органов, включая и сам Роскомнадзор.

Чтобы исправить ситуацию, Роскомнадзор составил и разослал провайдерам "белый список" из более чем 2000 доменных масок и IP-адресов популярных ресурсов, которые нельзя блокировать. В список вошли такие маски, как *.yandex.ru, *.facebook.com, *.vk.com, *.google.*, *.twitter.com, *.youtube.com, *.instagram.com. Однако это может привести и к обратной ситуации: любой сайт, содержащий в адресе маску такого вида, невозможно будет заблокировать решением ведомства.

В пятницу произошли сбои в системе платежей по картам ряда российских банков. Как написал TJournal, это также было связано с уязвимостью в системе блокировок Роскомнадзора. В этом случае в списке заблокированных оказались около 10 тысяч IP-адресов различных мировых финансовых организаций, из них примерно 100 технических адресов 3D-Secure - системы, используемой банками для авторизации интернет-платежей.

Министерство внутренних дел по обращению Роскомнадзора начало проверку сообщений о сбоях в работе платежных систем. "В связи с распространенной в сети интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банках в результате DNS-атаки начата проверка. МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации", - говорилось в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что сбой в банковских системах не связан с кибератакой.

Оставить комментарий Обсудить
10.06.2017
статья Статьи по теме
На совещании по блокировкам сайтов. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру

Блокировка действительности

24.03.2014

Как ответит медиасообщество на блокировки общественно-политических сайтов? По инициативе "Граней" в Сахаровском центре прошел "военный совет". Антон Носик, Галина Тимченко, Григорий Охотин и другие эксперты говорили о том, как бороться с цензурой в условиях, стремительно приближающихся к северокорейским. ВИДЕО.

новость Новости по теме
10.06.2017 В МВД начали проверку "заведомо ложных сообщений" о сбоях платежных систем →
09.06.2017 Cбой в работе российских банков связан с уязвимостью в реестре Роскомнадзора →
08.06.2017 В Госдуму внесен законопроект о запрете обхода блокировок →
07.06.2017 Роскомнадзор составил список запрещенных к блокировке ресурсов →
19.04.2017 Роскомнадзор разработал закон о запрете обхода блокировок →
12.01.2017 Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис за предоставление доступа к запрещенным сайтам →
04.05.2016 В Мурманске прокуратура потребовала запретить анонимайзеры →
13.02.2016 Роскомнадзор поддержал предложение штрафовать за призывы к обходу блокировки →
Фото и Видео
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
28741
Play own
Оскорбленные покемоном
28704
Play own
Руслан Соколовский в суде
28628
Play own
Христос против покемонов
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Московская полиция предупреждает
ОМОН на протестной акции. Фото Евгении Михеевой
статья Украина обязана Путину
Виталий Портников
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
статья Терпение и блуд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья 1000 лет русофобии
РЕКЛАМА
Loading...
новость Секретные встречи по Сирии
Бомбардировка объекта в Сирии. Съемка Минобороны России
новость Катар благодарит Россию
Российско-катарские переговоры. Фото: mid.ru
новость Пресс-конференция Амриева
Кадр пресс-конференции Мурада Амриева
новость Что происходит с Амриевым
Мурад Амриев. Фото: gottstat.com
в блоге Парад, которого не было
383
в блоге Как растут единоросы
383
новость Трамп: Дам показания под присягой
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Непомнящих вновь в ШИЗО
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Хайку выше Конституции
383
в блоге Философ и голая баба
383
новость Коми о русском вмешательстве
Джеймс Коми в Сенате США. Кадр NBC
новость Госдума одобрила снос хрущевок
Пикет у Госдумы 9 июня. Фото Игоря Бакирова
новость Тайная хата Поклонской
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость 12 июня: всех распознают
Камера слежения. Кадр телеканала "Россия"
новость The New Times: штраф за интервью
Иса, повстанец "Джабхат фатах эш-Шам" из Калуги. Источник: newtimes.ru