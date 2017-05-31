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Заместитель главы Федерального казначейства Сергей Гуральников и начальник управления ведомства Сергей Павлов, курирующие в ведомстве сферу IT, арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как сообщили источники издания, Гуральников и Павлов были задержаны в середине мая. Вместе с ними под стражу были взяты председатель совета директоров компании "Сириус" Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов. Согласно базе данных Мосгорсуда, всех четверых обвиняют по части 4 статьи УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

"Правоохранительные органы мог заинтересовать тот факт, что фирмы Романа Павлова выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем", - рассказал изданию топ-менеджер крупной IT-компании.

По данным "СПАРК-Интерфакс", контролируемые Романом Павловым и Литвиновым компании с 2011 года получили от различных управлений Федерального казначейства не менее 195 миллионов рублей в рамках госконтрактов на поставку компьютерной техники, оборудования и его техподдержки.

"Все участники родом из Краснодара и познакомились, когда Сергей Гуральников возглавлял там местное казначейство, - отметил источник издания. - Когда Сергея Гуральникова перевели в Москву, он перетащил за собой Сергея Павлова, а "Сириус" тут же открыл подразделение в Москве".

Гуральников возглавлял управление ведомства по Краснодарскому краю с 2001 года, а в октябре 2010 года был назначен заместителем руководителя Федерального казначейства. Сергей Павлов, с 2003 года работавший с Гуральниковым, возглавил управление информационных систем ФК в ноябре 2011 года

Федеральное казначейство - оператор ряда крупных IT-систем. Среди них автоматизированная система бюджетирования, единая информационная система в сфере закупок госструктур, система обработки информации о платежах в пользу госорганов, а также ГАС "Управление", которая собирает и анализирует информацию о деятельности госорганов для руководства страны. Совокупный бюджет ведомства на IT на 2016-2018 годы запланирован в размере 34,5 миллиарда рублей.