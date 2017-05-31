О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.261311.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.261311.html
Также: Криминал, Экономика, Происшествия

новость Набрать по-братски

Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о коррупции
31.05.2017
Сергей Гуральников. Фото: roskazna.ru
Сергей Гуральников. Фото: roskazna.ru
Реклама

Заместитель главы Федерального казначейства Сергей Гуральников и начальник управления ведомства Сергей Павлов, курирующие в ведомстве сферу IT, арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как сообщили источники издания, Гуральников и Павлов были задержаны в середине мая. Вместе с ними под стражу были взяты председатель совета директоров компании "Сириус" Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов. Согласно базе данных Мосгорсуда, всех четверых обвиняют по части 4 статьи УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

"Правоохранительные органы мог заинтересовать тот факт, что фирмы Романа Павлова выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем", - рассказал изданию топ-менеджер крупной IT-компании.

По данным "СПАРК-Интерфакс", контролируемые Романом Павловым и Литвиновым компании с 2011 года получили от различных управлений Федерального казначейства не менее 195 миллионов рублей в рамках госконтрактов на поставку компьютерной техники, оборудования и его техподдержки.

"Все участники родом из Краснодара и познакомились, когда Сергей Гуральников возглавлял там местное казначейство, - отметил источник издания. - Когда Сергея Гуральникова перевели в Москву, он перетащил за собой Сергея Павлова, а "Сириус" тут же открыл подразделение в Москве".

Гуральников возглавлял управление ведомства по Краснодарскому краю с 2001 года, а в октябре 2010 года был назначен заместителем руководителя Федерального казначейства. Сергей Павлов, с 2003 года работавший с Гуральниковым, возглавил управление информационных систем ФК в ноябре 2011 года

Федеральное казначейство - оператор ряда крупных IT-систем. Среди них автоматизированная система бюджетирования, единая информационная система в сфере закупок госструктур, система обработки информации о платежах в пользу госорганов, а также ГАС "Управление", которая собирает и анализирует информацию о деятельности госорганов для руководства страны. Совокупный бюджет ведомства на IT на 2016-2018 годы запланирован в размере 34,5 миллиарда рублей.

Оставить комментарий Обсудить
31.05.2017
новость Новости по теме
17.05.2017 Бывший и.о. замдиректора ФСИН Протопопов получил 7 лет по делу об откате →
22.02.2017 Прокуратура просит завести еще одно дело в отношении гендиректора "Почты России" →
18.11.2016 Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян арестован →
16.11.2016 Бывший вице-губернатор Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве →
15.10.2016 Арестован бывший руководитель компании "Оборонэнерго" →
04.10.2016 ФБК требует расследовать деятельность миллиардера Пригожина →
01.06.2016 Топ-менеджеры "Ростеха" задержаны по делу о хищении 800 миллионов рублей →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама
Выбор читателей
статья Путин снес оплеухи
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Калибры" бьют по Сирии
Пуск ракеты "Калибр-НК". Фото: mil.ru
новость Флинн предоставит Сенату документы
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
новость CNN: У России есть компромат на Трампа
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
статья Мощи в доме Путина
РЕКЛАМА
Loading...
статья Операция "Мальчик"
Илья Мильштейн
статья Языковой заговор
Владимир Абаринов
новость Суд отклонил ходатайства Навального
Алексей Навальный и Алишер Усманов
новость Ураган в Москве: МЧС оправдывается
Дерево, поваленное ураганом, в московском парке. Фото Владимира Мичурина
новость Стенин оправдан
Игорь Стенин у входа в ИК-10 в Астрахани, 09.09.2016. Фото: kavkaz-uzel.eu
статья Разочарование в Украине
Виталий Портников
новость Не гневите епископа Нектария
Епископ Нектарий. Фото: livnyeparhia.com
новость Украина: дело об информационной войне
"Зеленые человечки" в Крыму. Фото: forbes.ru
новость Задержание ребенка: донос на мачеху
Задержание Оскара Миронов. Кадр видео
новость Маккейн: Путин опасней ИГ
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
новость Уфа: депортация за проповедь
Октябрьский райсуд Уфы. Фото: ufainfo.ru
новость Кубань: борьба с "нежелательными"
Яна Антонова. Фото с личной ФБ-страницы
новость На Поклонскую жалуются в Думу
Алексей Учитель и Наталья Поклонская
новость Макрон за чеченских геев
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Срок по делу о джихаде в Дагестане
Нариман Баширов после задержания. Фото: life.ru