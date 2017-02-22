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Прокуратура направила в Следственный комитет запрос о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, поводом стала проверка, проведенная сотрудниками надзорного ведомства.

В рамках проверки были вновь изучены материалы "обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений" заместителям Страшнова - в 2014-2015 годах он выписал своим заместителям премии на сумму в 270 миллионов рублей.

В отчете о финансово-хозяйственной деятельности Страшнов указывал, что в 2014 году предприятие имело чистую прибыль 1 миллиард 253 миллионов рублей, а в 2015 году - 1 миллиард 578 миллионов рублей. При этом гендиректор знал о том, что за эти два года финансирование из федерального бюджета составило 6 миллиардов 462 миллиона рублей, кроме того, имелись кредиты и займы. Тем не менее, в мае 2015 года он выделил на премии своим сотрудникам 89,5 миллиона рублей, а в сентябре - еще 179,7 миллиона рублей. По данным, опубликованным на сайте "Почты России", у Страшнова числится десять первых и обычных заместителей, а также имеющий такой ранг главный финансовый директор.

Как отметили в управлении федерального казначейства по Москве, в 2014 году убытки "Почты России" от падения продаж превысили 4 миллиарда рублей. В 2015 году ситуация изменилась - выручка предприятия выросла сразу на 6 процентов. Но при этом в том же году на 11,4 процента выросли тарифы на услуги почтовой связи по пересылке внутренней корреспонденции. Из этого в надзорном ведомстве по Москве сделали вывод, что указанная руководством прибыль "Почты России" образовалась исключительно за счет средств, полученных из бюджета.

Материалы в отношении Дмитрия Страшнова уже направлены в главное следственное управление СКР по Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела за злоупотребление полномочиями (статья 201 УК).

Дмитрий Страшнов в конце 2016 года уже был фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной выплаты вознаграждения главе "Почты" в размере 95,4 миллиона рублей. Ведомство направило в СКР представление о возбуждении уголовного дела. Однако позже официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание.

Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года после так называемого "почтового коллапса" с зарубежными отправлениями, в результате которого сменилось руководство предприятия. До назначения гендиректором "Почты" Страшнов с 2009 года возглавлял мобильного оператора Tele2 Russia, у которого на тот момент был шведский акционер. До Tele2 менеджер занимал руководящие позиции в Electrolux и Philips Consumer Electronics Export.