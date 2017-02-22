О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.258982.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.258982.html
Также: Криминал, Происшествия

новость Прокуратура просит завести еще одно дело в отношении гендиректора "Почты России"

22.02.2017
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
Реклама

Прокуратура направила в Следственный комитет запрос о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, поводом стала проверка, проведенная сотрудниками надзорного ведомства.

В рамках проверки были вновь изучены материалы "обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений" заместителям Страшнова - в 2014-2015 годах он выписал своим заместителям премии на сумму в 270 миллионов рублей.

В отчете о финансово-хозяйственной деятельности Страшнов указывал, что в 2014 году предприятие имело чистую прибыль 1 миллиард 253 миллионов рублей, а в 2015 году - 1 миллиард 578 миллионов рублей. При этом гендиректор знал о том, что за эти два года финансирование из федерального бюджета составило 6 миллиардов 462 миллиона рублей, кроме того, имелись кредиты и займы. Тем не менее, в мае 2015 года он выделил на премии своим сотрудникам 89,5 миллиона рублей, а в сентябре - еще 179,7 миллиона рублей. По данным, опубликованным на сайте "Почты России", у Страшнова числится десять первых и обычных заместителей, а также имеющий такой ранг главный финансовый директор.

Как отметили в управлении федерального казначейства по Москве, в 2014 году убытки "Почты России" от падения продаж превысили 4 миллиарда рублей. В 2015 году ситуация изменилась - выручка предприятия выросла сразу на 6 процентов. Но при этом в том же году на 11,4 процента выросли тарифы на услуги почтовой связи по пересылке внутренней корреспонденции. Из этого в надзорном ведомстве по Москве сделали вывод, что указанная руководством прибыль "Почты России" образовалась исключительно за счет средств, полученных из бюджета.

Материалы в отношении Дмитрия Страшнова уже направлены в главное следственное управление СКР по Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела за злоупотребление полномочиями (статья 201 УК).

Дмитрий Страшнов в конце 2016 года уже был фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной выплаты вознаграждения главе "Почты" в размере 95,4 миллиона рублей. Ведомство направило в СКР представление о возбуждении уголовного дела. Однако позже официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание.

Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года после так называемого "почтового коллапса" с зарубежными отправлениями, в результате которого сменилось руководство предприятия. До назначения гендиректором "Почты" Страшнов с 2009 года возглавлял мобильного оператора Tele2 Russia, у которого на тот момент был шведский акционер. До Tele2 менеджер занимал руководящие позиции в Electrolux и Philips Consumer Electronics Export.

Оставить комментарий Обсудить
22.02.2017

новость Новости по теме
09.12.2016 В центральном офисе "Почты России" прошли обыски →
25.11.2016 Генпрокуратура просит возбудить дело против главы "Почты России" за незаконное получение зарплаты →
08.07.2016 "Почта Россия" оценила реализацию "пакета Яровой" в полтриллиона рублей →
07.09.2015 ВТБ и "Почта России" создают новый банк →
26.07.2013 "Почту России" оштрафовали на 360 тысяч рублей за посылочный затор →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трам готов на сделку с Россией
Дональд Трамп. Кадр CNN
новость Новый срок Путина
Владимир Путин на большой пресс-конференции 23.12.2016. Кадр трансляции
новость Британский "закон Магнитского"
Заседание Палаты общин. Фото: parliament.uk
в блоге Ваше величество женщина
383
статья Фобия как парадигма
РЕКЛАМА
Loading...
новость Алиев назначил жену вице-президентом
Мехрибан Алиева. Фото: vzglyad.az
статья Трамп ворочает мешки
Илья Мильштейн
статья Исаакиевский скандал и РПЦ
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья Рада для колорада
Александр Скобов
новость Умер Виталий Чуркин
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
в блоге Сделать правильные выборы
383
новость Украина: дело за план для Путина
Андрей Артеменко. Фото с личной ФБ-страницы
новость Аресты в Симферополе
Марлен Мустафаев под конвоем в суде. Источник: krymr.com
статья Депутат - враг народа
Виталий Портников
новость Российских советников взорвали
Российские военные на базе Хмеймим. Фото: mil.ru
новость Дело Бученкова: награда за Козырька
Козырек (слева) и Дмитрий Бученков
новость "Медиазона": штраф за упоминание
Эмблема Роскомнадзора
новость Умер академик Шафаревич
Игорь Шафаревич. Кадр "Вестей"
новость Закон о зеркалах внесли в Госдуму
Компьютер. Фото: gov.ru
новость Бой при Улус-Керте: новый приговор
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru