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новость Бывший и.о. замдиректора ФСИН Протопопов получил 7 лет по делу об откате

17.05.2017
Александр Протопопов. Фото: fsin.su
Александр Протопопов. Фото: fsin.su
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Судья Сыктывкарского горсуда Коми Анатолий Игнатов приговорил бывшего начальника регионального УФСИН и и.о. замдиректора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Протопопова к семи годам строгого режима по делу об откате. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Фсиновец получил минимальный срок по вмененному ему пункту "в" части 5 статьи 290 УК (получение взятки в крупном размере). По такому обвинению кодекс предусматривает от 7 до 12 лет колонии.

В качестве дополнительных наказаний Протопопову назначены штраф 1,875 миллиона рублей и запрет занимать должности во властных структурах в течение пяти лет после освобождения. Кроме того, у фсиновца конфискованы 625 тысяч рублей, которые, как утверждается, он получил в качестве взятки.

Между тем, уточняет БНК, Игнатов не стал лишать Протопопова звания генерал-лейтенанта. Как утверждает агентство, такое решение судья принял "с учетом наград и заслуг" подсудимого.

В прениях сторон прокурор Владимир Трофимов требовал для фсиновца 10 лет строгого режима со штрафом 37,5 миллиона рублей, восьмилетним запретом работы в органах власти и лишением генеральского звания.

Согласно фабуле дела, в августе - октябре 2014 года Протопопов обратился к бизнесмену Рамалу Джаббарлы из фирмы "Эстет" с предложением заключить договоры поставки овощей в колонии Коми. За это он потребовал 50-процентного отката. Прибыль "Эстета" от контрактов с тюремным главком составила 1,6 миллиона рублей, однако из 800 тысяч, предназначавшихся Протопопову согласно договоренности с Джаббарлы, утверждает прокуратура, фсиновец до задержания успел получить лишь 625 тысяч.

В своих показаниях на следствии Джаббарлы также заявлял, что купил для родных Протопопова две женские шубы общей стоимостью около 300 тысяч рублей. Однако этот эпизод в обвинение включен не был.

В марте 2015 года директор ФСИН Геннадий Корниенко назначил Протопопова на должность и.о. своего зама. Генерал, оставаясь начальником УФСИН по Коми, переехал в Москву. Там он и был задержан 13 января 2016-го.

При этом задержали Протопопова по другому делу - о растрате. По этому же делу проходят еще трое: Джаббарлы, бывший замначальника УФСИН по Коми Валерий Иванов и экс-начальник КП-34 в поселке Вожский Удорского района Роман Коржов. Всем четверым вменили часть 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере), предусматривающую до 10 лет колонии; Джаббарлы она была инкриминирована через часть 5 статьи 33 (пособничество).

Как утверждалось на сайте Генпрокуратуры, в ведение государственное унитарного предприятия "Учреждение М-222/6", объединявшего несколько колоний Удорского района Коми, ранее передали находившуюся в федеральной собственности бетонную дорогу в поселке Вожский. В январе 2014-го "Учреждение М-222/6" было признано банкротом. После этого в 2014-2015 годах фирма "Эстет" с согласия фсиновцев под видом утилизации отходов разобрала дорогу и вывезла около 10 тысяч бетонных плит. Ущерб государству надзорное ведомство оценило в 14,3 миллиона рублей.

Дело о взяточничестве против Протопопова открыли уже в ходе следствия по делу о растрате на основании показаний Джаббарлы. Как передает Интерфакс, бизнесмен полностью признал вину, Иванов и Коржов - частично, тогда как Протопопов заявил о своей невиновности.

Оба дела рассматривались в суде в рамках одного процесса. Однако в прениях прокурор Трофимов попросил выделить дело о растрате в отдельное производство и вернуть эти материалы в надзорное ведомство, а приговор вынести только по обвинению Протопопова во взяточничестве. Такое решение и принял судья Игнатов.

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17.05.2017
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