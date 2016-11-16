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В Москве в рамках уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей при обустройстве футбольного стадиона "Зенит-Арена" задержан бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ проводят обыски в местах проживания Оганесяна в Москве и Московской области. "В ближайшее время будет решаться вопрос о направлении ходатайства в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения по стражу.

Деньги были похищены при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло стадиона. "Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 миллионов 480 тысяч рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-"однодневки". Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона", - отмечают в СКР.

Следствие ранее уже установила причастность к хищению бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Петербурга Александра Янчика, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство АО "ТДМ". Соучастниками следователи считают сотрудников АО Елену Ковалеву и Артема Куспицу.

"Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспицу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает", - говорится в сообщении.

На поле "Зенит-арены" предполагается провести часть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась, и в итоге выросла с первоначальных 6,7 миллиарда рублей до 43,8 миллиарда.

Счетная палата потребовала сократить затраты до 35 миллиардов рублей за счет отказа от непрофильных площадей. В итоге, однако, стоимость строительства была снижена лишь до 39,2 миллиарда рублей. В дальнейшем она вновь выросла до 42 с лишним миллиардов.

В 2013 и 2016 годах было возбуждено два дела о мошенничестве при постройке стадиона. В середине мая и начале июля в Петербурге прошли обыски у субподрядчиков. Относительно июльских обысков известно, что они проводились по второму из этих дел. Его детали не уточнялись - как утверждалось, в интересах следствия.