О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.256675.html
Также: Криминал, Регионы, Спорт, Экономика, Россия, Происшествия, Общество, Политика

новость Счет за табло

Бывший вице-губернатор Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве
16.11.2016
Марат Оганесян. Фото: gov.spb.ru
Марат Оганесян. Фото: gov.spb.ru
Реклама

В Москве в рамках уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей при обустройстве футбольного стадиона "Зенит-Арена" задержан бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ проводят обыски в местах проживания Оганесяна в Москве и Московской области. "В ближайшее время будет решаться вопрос о направлении ходатайства в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения по стражу.

Деньги были похищены при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло стадиона. "Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 миллионов 480 тысяч рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-"однодневки". Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона", - отмечают в СКР.

Следствие ранее уже установила причастность к хищению бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Петербурга Александра Янчика, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство АО "ТДМ". Соучастниками следователи считают сотрудников АО Елену Ковалеву и Артема Куспицу.

"Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспицу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает", - говорится в сообщении.

На поле "Зенит-арены" предполагается провести часть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась, и в итоге выросла с первоначальных 6,7 миллиарда рублей до 43,8 миллиарда.

Счетная палата потребовала сократить затраты до 35 миллиардов рублей за счет отказа от непрофильных площадей. В итоге, однако, стоимость строительства была снижена лишь до 39,2 миллиарда рублей. В дальнейшем она вновь выросла до 42 с лишним миллиардов.

В 2013 и 2016 годах было возбуждено два дела о мошенничестве при постройке стадиона. В середине мая и начале июля в Петербурге прошли обыски у субподрядчиков. Относительно июльских обысков известно, что они проводились по второму из этих дел. Его детали не уточнялись - как утверждалось, в интересах следствия.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.11.2016

новость Новости по теме
03.11.2016 Комиссия ФИФА признала поле "Зенит-Арены" непригодным для игры →
24.08.2016 ФСБ проводит обыск в офисе нового подрядчика "Зенит-арены" →
22.08.2016 Для постройки "Зенит-арены" сэкономят 2,6 миллиарда на школах и больницах →
10.08.2016 Власти Петербурга нашли нового подрядчика строительства "Зенит-арены" →
15.07.2016 Власти Петербурга расторгли контракт с генподрядчиками стадиона "Зенит" →
13.07.2016 В Петербурге строители "Зенит-арены" провели акцию из-за невыплаты зарплаты →
06.07.2016 В Петербурге проходят обыски у субподрядчиков "Зенит-Арены" →
18.05.2016 В Петербурге идут обыски по делу о строительстве стадиона к ЧМ-2018 →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Либералы украли недра
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость ФСБ против экономистов
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Приговор Навальному отменен
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
статья Вместе против крымского террора
Эмиль Курбединов
РЕКЛАМА
Loading...
статья Дело Улюкаева: мнения
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
новость ООН осуждает аннексию Крыма
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
в блоге А нечего троллить Путина
383
новость Гаагский прокурор: В Крыму война
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
новость Путин снял Улюкаева
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
в блоге Улюкаев и Пастернак
383
в блоге Поверивший Путину
383
новость Корабли обстреливают Сирию
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
в блоге Недоразумение в Сегеже
7
статья На грани Макфола
Илья Мильштейн
новость У РКН нет претензий к Microsoft
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость Больных освободят из тюрем
Татьяна Москалькова. Фото: moscalkova.ru
новость МиГ-29: крушение у берегов Сирии
Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия
новость 1000 рублей за год в СИЗО
Сергей Литвинов. Фото Антона Наумлюка
новость Подростки против полиции
Екатерина В. и Денис Муравьев. Кадр видеотрансляции