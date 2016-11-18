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Судья Смольнинского райсуда Петербурга Олеся Буланая арестовала до 15 января бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна по делу о хищении более 50 миллионов рублей при обустройстве стадиона "Зенит-Арена". Об этом сообщает Интерфакс.

Судья отметила, что имеющиеся у Оганесяна заболевания могут лечиться амбулаторно. Поэтому суд не видит основания для избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Закрытое заседания длилось более четырех часов. В зал заседания приглашалась бригада "Скорой помощи".

В среду Оганесяна задержали в Москве. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в местах проживания Оганесяна в столице и области. Как считают в СКР, деньги были похищены при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло стадиона. "Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 миллионов 480 тысяч рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-"однодневки". Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона", - говорилось в сообщении СКР.

Следствие уже установило причастность к хищению бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Петербурга Александра Янчика, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство АО "ТДМ". Соучастниками следователи считают сотрудников АО Елену Ковалеву и Артема Куспицу.

"Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспицу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает", - говорилось в сообщении.

На поле "Зенит-арены" предполагается провести часть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась, и в итоге выросла с первоначальных 6,7 миллиарда рублей до 43,8 миллиарда.

Счетная палата потребовала сократить затраты до 35 миллиардов рублей за счет отказа от непрофильных площадей. В итоге, однако, стоимость строительства была снижена лишь до 39,2 миллиарда рублей. В дальнейшем она вновь выросла до 42 с лишним миллиардов.

В 2013 и 2016 годах было возбуждено два дела о мошенничестве при постройке стадиона. В середине мая и начале июля в Петербурге прошли обыски у субподрядчиков. Относительно июльских обысков известно, что они проводились по второму из этих дел. Его детали не уточнялись - как утверждалось, в интересах следствия.