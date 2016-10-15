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новость Арестован бывший руководитель компании "Оборонэнерго"

15.10.2016
Логотип ОАО "Оборонэнерго"
Логотип ОАО "Оборонэнерго"
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Бывший гендиректор ОАО "Оборонэнерго" Михаил Фомин арестован по делу о мошенничестве при поставках электроэнергии структурам Минобороны, сообщает "Коммерсант". Еще несколько человек из его команды находятся под подпиской о невыезде или домашним арестом.

Новые фигуранты в уголовном деле о хищениях денежных средств Минобороны в особо крупном размере, возбужденном по части 4 статьи 159 УК, появились в ходе расследования аналогичного уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого является бывший гендиректор ОАО "Оборонэнергосбыт" Александр Змихновский.

По информации "Коммерсанта", ОАО "Оборонэнергосбыт" было монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны. Летом прошлого года ее руководство заподозрили в хищении почти 450 миллионов рублей. Змихновский скрылся от следствия к Турции. 1 июля Мосгорсуд признал законным его заочный арест.

В сентябре следствие пришло к выводу о том, что к хищениям причастны и топ-менеджеры ОАО "Оборонэнерго". Эта компания осуществляет передачу, распределение электроэнергии и организацию энергоснабжения воинских частей. По данным "Коммерсанта", кроме Фомина фигурантами дела стали один из его бывших заместителей Максим Воронков, руководитель одного из филиалов Петр Коник, а также еще несколько сотрудников компании и бизнесменов".

"Сейчас рассматривается вопрос о передаче сконцентрированных в "Оборонэнерго" сетевых активов Минобороны госхолдингу "Россети", которому все тот же "Оборонэнергосбыт" задолжал около 4,33 миллиарда рублей за передачу электроэнергии", - отмечает издание.

В 2012 году громкие дела о хищении средств Минобороны привели к отставке главы ведомства Анатолия Сердюкова. 8 мая 2015 года Пресненский райсуд Москвы по делу "Оборонсервиса" приговорилк пяти годам лишения свободы бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву. Другие подсудимые получили сроки от трез с половиной до четырех лет и трех месяцев.

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15.10.2016

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