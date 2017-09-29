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Акционеры "Роснефти" избрали экс-канцлера ФРГ Германии Герхарда Шредера новым председателем совета директоров компании. Об этом сообщает РБК.

На собрании акционеров Шредер заявил, что принял новое назначение "с большой радостью и чистым сердцем". "Я решил привнести (в "Роснефть". - Ред.) тот опыт, который я накопил благодаря своей работе в политической и экономической сфере, и я рад той атмосфере, которая царит во всех управляющих органах компании", - сказал экс-чиновник.

Гендиректор "Роснефти" Игорь Сечин выразил надежду, что приход в компанию Шредера откроет для "Роснефти" новые перспективы на международных рынках и улучшит российско-германские отношения.

До Шредера совет директоров возглавлял помощник президента Андрей Белоусов.

В совет также вернулся министр энергетики Александр Новак, исключенный оттуда по решению акционеров в июне. Совет расширен с 9 до 11 человек. При этом все прежние члены совета остались в нем: это Сечин, Белоусов, глава Glencore Айван Глазенберг, президент группы компаний British Petroleum (BP) Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал, экс-зампред Центробанка Олег Вьюгин, управляющий директор компании-оператора "Северный поток-2" Маттиас Варниг, бывший топ-менеджер BP Гильемо Кинтеро и бывший топ-менеджер Exxon Mobil Дональд Хамфриз.

29 августа стало известно, что правительство выдвинуло Шредера на пост председателя совета директоров "Роснефти". В Белом Доме это мотивировали тем, что Шредер - политик мирового масштаба, последовательно отстаивающий стратегическое российско-германское сотрудничество в энергетической сфере, а также имеет компетенции и опыт работы в крупнейших международных и российских углеводородных компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров.

Сейчас Шредер возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream AG.

11 августа правительство утвердило перечень своих кандидатов в совет директоров "Роснефти". Помимо Шредера в список вошли Варниг, Хамфриз и Вьюгин.

В 2014 году во время конфликта между акционерами дочернего концерна "Роснефти" ТНК-ВР уже сообщалось о намерении Шредера, входившего в состав совета директоров предприятия, выдвинуться от компании в совет директоров "Роснефти". Однако тогда представители политика отвергли информацию о таких планах.