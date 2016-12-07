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Приватизация 19,5-процентного государственного пакета акций "Роснефти" завершена. Об этом сообщается на сайте Кремля. Детали сделки обсуждались на встрече Владимира Путина с президентом корпорации Игорем Сечиным.

Акции проданы за 10,5 миллиарда евро. Покупателями стали международная компания Glencore и консорциум государственного фонда Катара. Они приобрели равные доли - по 9,75 процента.

"Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, - заметил Путин. - Соответственно, это отражается на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное".

Глава государства добавил, что за счет этой сделки, а также произведенного в октябре выкупа у государства акций "Башнефти" корпорация Сечина обеспечила поступление в бюджет 17,5 миллиарда долларов. Президент "Роснефти", в свою очередь, отметил, что в пересчете на российскую валюту это свыше 1 триллиона рублей.

Как отмечает РБК, в начале прошлого месяца премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому приватизация государственного пакета "Роснефти" должна была быть завершена до 5 декабря, а к 15-му числу деньги от продажи акций должны поступить в бюджет. Сечин, по данным издания, последние несколько недель выезжал за границу для переговоров с потенциальными покупателями. Именно одной из этих командировок объяснялось его отсутствие 1 декабря на выступлении Путина с посланием Федеральному собранию.

В середине июня Bloomberg сообщал, что Сечин намеревается продать государственный пакет "Роснефти" компаниям из Китая и Индии. РБК в среду передавала, что на прошлой неделе Сечин находился в том числе в Китае. Тем не менее в итоге ни китайские, ни индийские фирмы акций корпорации не приобрели.