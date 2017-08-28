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новость Шредеру предложили возглавить совет директоров "Роснефти"

28.08.2017
Герхард Шредер. Фото christoph-straesser.de
Герхард Шредер. Фото christoph-straesser.de
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Правительство подготовило предложение назначить председателем совета директоров "Роснефти" бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Соответствующее указание содержится в проекте директивы правительства, согласованной с профильными ведомствами и внесенной в кабинет министров, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом проекта.

В документе поясняется, что Шредера решили назначить на руководящий пост, поскольку он политик мирового масштаба, последовательно отстаивающий стратегическое российско-германское сотрудничество в энергетической сфере, а также имеет компетенции и опыт работы в крупнейших международных и российских углеводородных компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров.

Сейчас Шредер возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream AG.

11 августа правительство утвердило перечень своих кандидатов в совет директоров "Роснефти". Помимо Шредера в список вошел управляющий директор компании Nord Stream AG Матиас Варниг. Кроме того, правительство выдвинуло кандидатуры профессора Высшей школы экономики Олега Вьюгина и бывшего топ-менеджера ExxonMobil Дональда Хамфриза, уже состоящих в совете.

29 сентября состоится внеочередное собрание акционеров "Роснефти", на котором будет утвержден новый состав совета директоров.

Совет состоит из девяти человек. Сейчас его возглавляет помощник президента Андрей Белоусов.

В 2014 году во время конфликта между акционерами дочернего концерна "Роснефти" ТНК-ВР уже сообщалось о намерении Шредера, входившего в состав совета директоров предприятия, выдвинуться от компании в совет директоров "Роснефти". Однако тогда представители политика отвергли информацию о таких планах.

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28.08.2017
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