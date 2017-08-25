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Совместное предприятие China Energy и "Независимой нефтегазовой компании" экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова может стать новым акционером сингапурской QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5 процентов "Роснефти". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Рассматривается вариант, что QHG Oil проведет допэмиссию, которую выкупит вновь созданное совместное предприятие ННК и China Energy. Предприятию планируют передать ему часть розничного бизнеса "Роснефти", а также активы ННК, а China Energy может вложить в капитал деньги. О размере долей в СП, а также о том, какая часть QHG Oil перейдет ему, не сообщается.

О сделке могут объявить 3 сентября во время визита президента России Владимира Путина в Китай, отметили источники издания.

На прошлой неделе РБК сообщал, что Худайнатов отрицает появившиеся сообщения о создании СП с China Energy. Однако, по данным источников "Ведомостей", переговоры продолжаются, а руководство ННК часто посещает Китай.

У ННК несколько активов на Дальнем Востоке, крупнейший из них - Хабаровский НПЗ. У компании также есть сеть из 227 автозаправок в шести дальневосточных регионах, 12 действующих и восемь законсервированных нефтяных месторождений и три морских терминала. Формально ННК принадлежит бермудской Alliance Oil.

1 июня Министерство финансов США включило ННК и ее сбытовую "дочку" АО "ННК-Приморскнефтепродукт" в санкционный список в рамках расширения ограничительных мер против КНДР.

Худайнатов ​возглавлял "Роснефть" в 2010-2012 годах, уступив этот пост Игорю Сечину. Он также некоторое время проработал первым вице-президентом компании. Худайнатов считается соратником Сечина.

Единственный актив QHG Oil - 19,5 процентов "Роснефти". Владельцами QHG являются швейцарский трейдер Glencore и фонд Qatar Investment Authority (QIA) на паритетных началах. 7 декабря глава "Роснефти" Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о завершении сделки по продаже пакета акций компании. Всего сделка с приватизацией "Роснефти" принесла российскому бюджету 10,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов - в виде дивидендов "Роснефтегаза", формального владельца приватизированного пакета.