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Акции "Роснефти" выросли почти на семь процентов с момента открытия торгов на Московской бирже, обновив исторические максимумы. Как передает ТАСС, акции торгуются до 380 рублей за одну бумагу. Рост происходит на фоне итогов приватизации 19,5 процента акций компании.

Как дополняет РБК, рост стоимости акций привел к резкому увеличению капитализации компании - она впервые превысила 4 триллиона рублей.

Таким образом, "Роснефть" остается самой дорогой компанией России. Впервые она достигла этого статуса 11 апреля, когда ее капитализация выросла до 3,468 триллиона рублей против 3,45 триллиона у "Газпрома". 28 ноября "Сбербанк" ненадолго сместил "Роснефть" с места лидера, однако затем колебания рыночных котировок восстановили статус-кво.

Накануне глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о завершении сделки по продаже пакета акций компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями стали международная компания Glencore и консорциум государственного фонда Катара. Они приобрели равные доли - по 9,75 процента.

"Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, - заметил Путин. - Соответственно, это отражается на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное".

Глава государства добавил, что за счет этой сделки, а также произведенного в октябре выкупа у государства акций "Башнефти" корпорация Сечина обеспечила поступление в бюджет 17,5 миллиарда долларов. Президент "Роснефти", в свою очередь, отметил, что в пересчете на российскую валюту это свыше 1 триллиона рублей.

В середине июня Bloomberg сообщал, что Сечин намеревается продать государственный пакет "Роснефти" компаниям из Китая и Индии.