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новость ФАС предложила президентским указом снизить присутствие государства в экономике

08.02.2017
Федеральная антимонопольная служба. Фото: faspomnit.fas.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба. Фото: faspomnit.fas.gov.ru
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Федеральная антимонопольная служба предложила президенту Владимиру Путину указом снизить присутствие государства в экономике, сообщают "Ведомости". Проект документа, утверждающего национальный план развития конкуренции на ближайшие три года, доработан и внесен в правительство.

Главная угроза конкуренции исходит от самого государства, считают в ФАС. В ведомстве предлагают сократить рыночную долю государственных и муниципальных компаний. Правительство должно запретить госкомпаниям и ГУПам приобретать новые активы. Кроме того, госпредприятия должны разработать программы отчуждения активов, в том числе профильных, говорится в проекте указа.

По словам замруководителя ФАС Сергея Пузыревского, исключения могут быть сделаны, если госкомпания эффективна и ее присутствие на рынке не ухудшает условия конкуренции.

Отдельным законопроектом ФАС предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 года вообще ликвидировать такую организационно-правовую форму.

ФАС в докладе о состоянии конкуренции констатирует, что государство неохотно расстается с собственностью. Новый прогнозный план приватизации на 2017–2019 годы, одобренный правительством, включает акции нескольких крупных компаний, но в нем нет ни РЖД, ни "Роснефти".

В начале марта прошлого глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что присутствие государства в российской экономике запредельно, ей необходимы частные инвестиции. "Я считаю, что уровень огосударствления экономики достиг красной черты. Если дальше мы пойдем в эту сторону, то мы обеспечим абсолютно неэффективные ресурсы экономики. И гражданам от этого будет только хуже. Нам необходимы серьезные инвестиции", - сказал Артемьев.

По мнению главы ФАС, инвестиции необходимы для решения, в том числе, социальных вопросов. "Но, прежде всего, для того, чтобы рождать инновации, создавать рабочие места, поддерживать экономику и давать каждый раз новые результаты, что частный бизнес сделает это гораздо лучше, чем госсектор", - отметил Артемьев.

В опубликованном в сентябре докладе ФАС говорилось, что в России сложился государственно-монополистический капитализмю По данным ведомства, государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад государства и госкомпаний в ВВП вырос с 35 процентов в 2005 году до 70 процентов в 2015 году. Количество государственных и муниципальных унитарных предприятий за три года утроилось, причем, они по-прежнему создаются на рынках с развитой конкуренцией, где использование административного ресурса и бюджетного финансирования – серьезная угроза. При этом резко выросло число региональных и муниципальных унитарных предприятий, которые являются главными врагами конкуренции на локальных рынках.

Расширение доли государства в экономике усиливает монополистические тенденции и в пока еще "не контролируемом государством экономическом пространстве", отметили в ФАС.

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08.02.2017

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