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Закон о закупках госкомпаний нуждается в серьезной доработке. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в ходе правительственного часа в Госдуме, сообщает Интерфакс.

"Этот закон существенно нуждается в изменении, поскольку 95 процентов всех торгов, проводимых государственными корпорациями, - это имитация торгов. Это, по сути, единственные поставщики", - сказал Артемьев. Он отметил, что в Госдуму уже внесены предложения о поправках в законы о госзакупках (44-ФЗ) и закупках госкомпаний (223-ФЗ). Парламент прошлого созыва принял их в первом чтении, сейчас они дорабатываются ко второму.

"Сейчас завершается работа между администрацией президента и правительством для того, чтобы внести поправки ко второму чтению, которые предусмотрят и ликвидацию лазеек, которые были выявлены, и всеобщую электронизацию торгов, и изменение 223-ФЗ с тем, чтобы невозможно было заниматься профанацией", - рассказал Артемьев.

В частности, ФАС предлагает вместо 2,5 тысяч фактически имеющихся в рамках законодательства способов закупок у естественных монополий и госкорпораций оставить семь. Торги должны проводиться исключительно в электронной форме. Артемьев также призвал внести существенные поправки в закон о закупках компаний с государственным участием.

5 октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев назвал госзакупки одной из пяти наиболее коррумпированных сфер. В их число вошли также строительство, здравоохранение, наука и культура.

В июле генпрокурор Юрий Чайка утвердил план борьбы с откатами и коррупцией в госзаказе. В его выполнении должны участвовать сама Генпрокуратура, отвечающее за контрактную систему Минэкономразвития, курирующая закупки ФАС, Минфин, а также ФСБ, Следственный комитет и МВД.

В основной части плана содержатся предложения по изменению законодательства. Генпрокуратура намерена ввести уголовную ответственность за нарушения при госзакупках, обязательную проверку аффилированности, раскрытие субподрядчиков в крупных заказах и другие меры. Практическая часть подразумевает совместные проверки и расследования закупок для обороны и правоохранительной деятельности, а также для "иных государственных и муниципальных нужд".

Генпрокуратура также предлагает ввести понятие "конфликт интересов" в закупки госкомпаний и расширить список должностей, на которых оно распространяется в закупках государства. Требования о запрете конфликта интересов должны распространяться не только на сотрудников контрактных служб, членов комиссий и заказчиков, но и на их начальников, если те могут влиять на них.