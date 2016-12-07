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новость Госзакупки по завышенным ценам нанесли ущерб в 180 миллиардов рублей

07.12.2016
Рейтинг прозрачности закупок. Фото: nrpz.ru
Рейтинг прозрачности закупок. Фото: nrpz.ru
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На закупках по завышенным ценам государство за год потеряло около 180 миллиардов рублей, или 2,68 процента от всего объема заказов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Национальный рейтинг прозрачности закупок.

За два с половиной года работы контрактной системы госзакупки так и не стали прозрачными. С июля прошлого по июнь этого число конкурентных закупок выросло всего на один процент, при том что госзаказ вырос на 20 процетов. В среднем на торги приходит менее трех участников. На трети торгов цена не снижается.

Самыми прозрачными признаны закупки Росимущества, "Росатома", а также мэрий Москвы и Владивостока Самыми непрозрачными – Росавиации, Росрыболовства и Росстандарта.

Данные рейтинга подтверждают заявления Минэкономразвития о том, что за импортозамещение приходится платить, заявил председатель организационного комитета проекта Виктор Симоненко.

Действующий с 2006 года проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" - независимый негосударственный исследовательский центр. "Рейтинг прозрачности создается с целью формирования системы непрерывного мониторинга за состоянием и тенденциями национального рынка закупок и формируется при поддержке при поддержке ФАС, Минэкономразвития, Счетной палаты, профильных комитетов Государственной Думы", - говорится на сайте проекта.

В июле генпрокурор Юрий Чайка утвердил план борьбы с откатами и коррупцией в госзаказе. В его выполнении должны участвовать сама Генпрокуратура, отвечающее за контрактную систему Минэкономразвития, курирующая закупки ФАС, Минфин, а также ФСБ, Следственный комитет и МВД.

В основной части плана содержатся предложения по изменению законодательства. Генпрокуратура намерена ввести уголовную ответственность за нарушения при госзакупках, обязательную проверку аффилированности, раскрытие субподрядчиков в крупных заказах и другие меры. Практическая часть подразумевает совместные проверки и расследования закупок для обороны и правоохранительной деятельности, а также для "иных государственных и муниципальных нужд".

5 октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев назвал госзакупки одной из пяти наиболее коррумпированных сфер. В их число вошли также строительство, здравоохранение, наука и культура.

16 ноября глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил, что ведомство подготовило предложения о поправках в законы о госзакупках и закупках госкомпаний. Парламент прошлого созыва принял их в первом чтении, сейчас они дорабатываются ко второму. "95 процентов всех торгов, проводимых государственными корпорациями, - это имитация торгов. Это, по сути, единственные поставщики", - сказал Артемьев.

В частности, ФАС предлагает вместо 2,5 тысяч фактически имеющихся в рамках законодательства способов закупок у естественных монополий и госкорпораций оставить семь. Торги должны проводиться исключительно в электронной форме.

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07.12.2016

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