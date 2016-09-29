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новость ФАС: В России сложился государственно-монополистический капитализм

29.09.2016
Федеральная антимонопольная служба. Фото: faspomnit.fas.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба. Фото: faspomnit.fas.gov.ru
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В России сложился государственно-монополистический капитализм. Как пишут "Ведомости", такие выводы следуют из доклада, подготовленного Федеральной антимонопольной службой.

По данным ведомства, государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад государства и госкомпаний в ВВП вырос с 35 процентов в 2005 году до 70 процентов в 2015 году. Количество государственных и муниципальных унитарных предприятий за три года утроилось, причем, они по-прежнему создаются на рынках с развитой конкуренцией, где использование административного ресурса и бюджетного финансирования – серьезная угроза. При этом резко выросло число региональных и муниципальных унитарных предприятий, которые являются главными врагами конкуренции на локальных рынках.

Расширение доли государства в экономике усиливает монополистические тенденции и в пока еще "не контролируемом государством экономическом пространстве", отметили в ФАС.

Также служба ссылается на доклад Аналитического центра при правительстве, в котором говорится, что действия властей - главная причина сокращения числа конкурентов. Об этом заявили 58 процентов респондентов.

По мнению авторов доклада, государство неохотно расстается со своей собственностью. В частности, в 2012 году был расширен перечень крупных предприятий, подлежащих приватизации. Государство собиралось сократить в свою долю в них или вовсе выйти из их капитала, но впоследствии решило сохранить возможность влияния на управление этими компаниями.

В начале марта глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что присутствие государства в российской экономике запредельно, ей необходимы частные инвестиции.

"Я считаю, что уровень огосударствления экономики достиг красной черты. Если дальше мы пойдем в эту сторону, то мы обеспечим абсолютно неэффективные ресурсы экономики. И гражданам от этого будет только хуже. Нам необходимы серьезные инвестиции", - сказал Артемьев.

По мнению главы ФАС, инвестиции необходимы для решения, в том числе, социальных вопросов. "Но, прежде всего, для того, чтобы рождать инновации, создавать рабочие места, поддерживать экономику и давать каждый раз новые результаты, что частный бизнес сделает это гораздо лучше, чем госсектор", - отметил Артемьев. Он также напомнил, что в настоящее время ведется работа по приватизации непрофильных активов естественных монополий.

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29.09.2016

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