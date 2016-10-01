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Высокая доля государственного сектора в экономике стала одним из основных тормозов экономического роста. Об этом заявил зампред Экономического совета при президенте, экс-министр финансов Алексей Кудрин на форуме "Сочи-2016", сообщает Интерфакс.

"Сегодня всем стало ясно, что это тормоз экономического роста. Они работают неэффективно, негибко, применяют административный ресурс, подменяют частный сектор или выталкивают его. Это просто стало одной из важнейших проблем", - подчеркнул экс-министр финансов.

По этому показателю Россия уже опережает Китай, в котором доля госсектора опустилась ниже 50 процентов, отметил Кудрин. "По данным одного исследования, китайская экономика имела такие темпы роста не только потому, что она имела большую долю инвестиций или дешевую рабочую силу. Шел процесс либерализации китайской экономики, которая открывала свой новый ресурс, в том числе с точки зрения рыночности, гибкости, эффективности, - сказал он. - И считается, что у них этот ресурс - резерв дальнейшей либерализации, даст еще серьезный прирост в ближайшие годы и будет поддерживать темпы роста, хотя там и есть свои структурные риски".

21 мая Кудрин заявил, что российская экономика не будет расти и останется "на дне", если власти не начнут решительно проводить структурные реформы. "Поскольку модель экономики старая отработана, а новая еще не сформировалась, даже пройдя "дно", мы останемся на этом "дне", - сказал Кудрин.

Экс-министр финансов подчеркнул, что российской экономике не хватает решительных действий со стороны властей. "Мне кажется, что нашей экономике сейчас определенной решительности не хватает. Мы оттягиваем важные реформы. Это станет причиной и оттягивания начала экономического роста," - считает Кудрин.

В четверг "Ведомости" сообщили о докладе Федеральной антимонопольной службы, в котором утверждается, что России сложился государственно-монополистический капитализм. По данным ведомства, государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад государства и госкомпаний в ВВП вырос с 35 процентов в 2005 году до 70 процентов в 2015 году. Количество государственных и муниципальных унитарных предприятий за три года утроилось, причем, они по-прежнему создаются на рынках с развитой конкуренцией, где использование административного ресурса и бюджетного финансирования – серьезная угроза. При этом резко выросло число региональных и муниципальных унитарных предприятий, которые являются главными врагами конкуренции на локальных рынках.

Расширение доли государства в экономике усиливает монополистические тенденции и в пока еще "не контролируемом государством экономическом пространстве", отметили в ФАС. Также служба сослалась на доклад Аналитического центра при правительстве, в котором говорится, что действия властей - главная причина сокращения числа конкурентов. Об этом заявили 58 процентов респондентов.

По мнению авторов доклада, государство неохотно расстается со своей собственностью. В частности, в 2012 году был расширен перечень крупных предприятий, подлежащих приватизации. Государство собиралось сократить в свою долю в них или вовсе выйти из их капитала, но впоследствии решило сохранить возможность влияния на управление этими компаниями.