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Также: Экономика, Россия, Политика

новость Всемирный банк: У российских властей не хватает денег на выполнение "общественного договора"

12.01.2017
Всемирный банк. Фото с сайта leidenuniv.nl
Всемирный банк. Фото с сайта leidenuniv.nl
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У российских властей не хватает денег на выполнение "общественного договора" со своими гражданами. Об этом говорится в представленном на Гайдаровском форуме докладе Всемирного банка "Пути достижения всеобъемлющего экономического роста в РФ", сообщает "Дождь".

По мнению экспертов Всемирного банка, суть "общественного договора" состоит в обеспечении граждан рабочими местами, дешевыми госуслугами и социальными выплатами в обмен на предоставление властям широких полномочий и возможность играть "роль руководителя и управляющего".

Для почти 60 миллионов российских граждан государство - основной источник дохода. Это 40 миллионов пенсионеров и порядка 20 миллионов сотрудников госкомпаний, указала на презентации доклада заместитель главного экономиста Всемирного банка Ана Ревенга. В последнее десятилетие положение 40 процентов населения с низкими доходами улучшилось именно за счет повышения социальных выплат из бюджета. Из-за такой политики у населения укреплялись ожидания от государства.

Однако в текущих условиях политическая поддержка власти может со временем ослабнуть, так как ожидания больше нечем оправдывать, отмечается в докладе.

Экономическая ситуация требует реформирования, считают в ВБ. "Реформы необходимо проводить срочно, пока неравенство и уязвимость не обострились в условиях бюджетных проблем, связанных с падением цен на сырьевые товары, пока демографические изменения не начали оказывать чрезмерно сильное давление на спрос на рабочую силу труда и на бюджетные ресурсы", - говорится в докладе ВБ.

"Современный уровень образования, здравоохранения и других услуг не обеспечивает такого качества человеческого капитала, которое требуется для сохранения производительной занятости на протяжении всей жизни человека. Основные проблемы в этой сфере связаны с качеством и доступностью этих услуг, а также с их ограниченным и неэффективным финансовым обеспечением. Кроме того, система социальной защиты недостаточно эффективна для действенной защиты граждан от шоков", - отмечают в ВБ.

Россия нуждается в масштабном увеличении инвестиций из-за износа транспортной, энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры. "Нужны масштабные инвестиции в инфраструктуру. В 2012-2014 годах государственные расходы России на инфраструктуру составили менее 1 процента ВВП в год, в то время как потребности в таких инвестициях оцениваются на уровне 1 триллиона долларов - 75 процентов российского ВВП за 2015 год", - цитирует документ ТАСС.

В ноябре Всемирный банк в докладе, посвященном российской экономике, отмечал, что положительное влияние импортозамещения оказалось недостаточным для компенсации общего сокращения в российской промышленности и пока не дало существенного эффекта в диверсификации экономики.

Как отмечали во Всемирном банке, в России 51 процента достигла доля "уязвимого населения", чьи доходы по паритету покупательской способности составляют меньше 10 долларов в день. Рост составил 8 процентов. "Это существенное увеличение, которое сводит на нет многие достигнутые за последние годы результаты по обеспечению всеобщего процветания", - отмечается в докладе.

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12.01.2017

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