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Также: Музыка, Россия, Право, США, Российско-американские отношения, Религия, Свобода слова, Интернет, Культура, Политика, Общество, Мир, СМИ | Персоны: Федор Чистяков, Кирилл Серебренников, Андрей Макаревич

новость Лидер "Ноля" Чистяков отменил концерты в России

24.08.2017
Федор Чистяков. Фото: fedorchistyakov.com
Федор Чистяков. Фото: fedorchistyakov.com
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Лидер знаменитой рок-группы "Ноль" Федор Чистяков, в июле эмигрировавший в США в связи с запретом своей деноминации - свидетелей Иеговы, - отменил концерты, назначенные в России. Соответствующее сообщение музыкант поместил в среду на своем сайте.

31 июля, когда Чистяков в интервью "Новой газете" объявил об эмиграции, он заверил, что продолжит концертировать на родине. "Но вот произошли события, которые окончательно ломают все", - заметил музыкант в среду.

Первым событием, пояснил Чистяков, стало решение России сократить численность сотрудников в диппредставительствах США. Власти, заметил музыкант, намеревались "достойно" ответить на санкции Соединенных Штатов, однако ответили "отстойно". "Это не удар по штатам, - подчеркнул Чистяков. - Это удар по россиянам. Для меня это означает, что получение мной визы, позволяющей мне въезд обратно в США, ставится под очень большой вопрос". А "застревать в зоне бедствия надолго - перспектива так себе", констатировал лидер "Ноля".

Вторым событием стало уголовное преследование и домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Проблему въезда в США, заметил музыкант, можно было решить, например отправившись за визой в Мексику или Германию. Однако случай Серебренникова заставил его бояться за собственную безопасность в России, признался Чистяков.

"Зачем режиссера захватывают ночью? - заметил лидер "Ноля". - А что насчет воровства людей, транспортировки в какие-то закрытые тюрьмы и пыток с целью заставить взять на себя вину за совершение, например, теракта в метро? Интересный, кстати, еще вопрос, зачем все это делать, и кто же тогда на самом деле совершил этот теракт, и вообще был ли он?.. В конце концов, я элементарно опасаюсь".

Несколько дней назад, добавил Чистяков, директор "Ноля" предостерег его. "Он обратил мое внимание на факт несовместимости наших коммерческих планов на территории РФ и постов в моем блоге, разоблачающих преступления РПЦ, - пояснил музыкант. - Так как последние могли бы привлечь чье-то внимание и на нас мог бы распространиться "эффект Макаревича". Я послушался и стал писать про собачек и птичек. Не помогло".

"И теперь скажите: кому нужен такой рок-н-ролл? И в таком случае - рок-н-ролл ли это вообще?" - написал лидер "Ноля".

"Я склоняюсь к мысли, что до ноября еще произойдет много тревожных событий", - заключил Чистяков. Почему в публикации упоминается ноябрь, непонятно. Между тем лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев давно заявил, что 5 ноября нынешнего года в России произойдет революция.

Осенью 2016 года Чистяков назначил концерты в аннексированном Крыму, однако позже отменил их. "По какой-то теперь даже удивляющей меня самого наивности я полагал, что все там успокоилось... - писал музыкант на своем сайте. - Но вот разразившаяся дискуссия показала, что вопрос-то все еще острый".

"У меня есть друзья в Крыму, - продолжил Чистяков. - У меня есть друзья и в Украине. У меня нет никаких возражений ни против тех ни против других. Я за мир. Но события, связанные с Крымом, для значительного числа людей - это боль. Это незажившая рана. И я ее тоже почувствовал. Я просто не смогу поехать туда веселиться. Мне невесело. Я крайне расстроен".

"Я не собираюсь обсуждать вопрос о правомерности присоединения Крыма, - заключил музыкант. - Решение не ехать не связано с моим отношением к этому вопросу. Просто я - не хочу, чтобы хоть у кого-нибудь был повод думать, что я имею хоть малейшее отношение ко всей этой истории".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
24.08.2017
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