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новость Минюст: В России увеличилось количество тюремных бунтов

04.10.2016
Бунт в иркутской колонии. Кадр видеозаписи
Бунт в иркутской колонии. Кадр видеозаписи
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В российских колониях и СИЗО ежегодно растет число бунтов заключенных. Как передает Интерфакс, об этом свидетельствуют данные Минюста.

По информации ведомства, подготовившего поправки в закон о пенитенциарных учреждениях, если в 2012 году произошло 12 случаев групповых противоправных действий, в 2014 году - 14, в 2015 году - 19, то в первом полугодии 2016 года зафиксировано уже девять случаев.

Кроме этого, отмечают в Минюсте, "способы действий осужденных и лиц, заключенных под стражу, становятся все более изощренными и агрессивными".

"Зачастую они вступают в открытое противоборство с администрацией учреждений, стремятся спровоцировать сотрудников учреждений на применение физической силы и специальных средств, с целью дискредитировать деятельность уголовно-исполнительной системы в глазах общественности", - говорится в пояснительной записке.

Как правило, по данным Минюста, "противоправные действия вызывают широкий общественный резонанс и ставят под угрозу общественную безопасность граждан как в населенном пункте, где дислоцируется исправительное учреждение, так и в субъекте РФ в целом".

"В целях повышения уровня обеспечения общественной безопасности в субъектах РФ назрела необходимость определения порядка выделения авиации федеральных органов исполнительной власти для перевозки сил УИС в случаях возникновения массовых беспорядков в исправительных учреждениях", - говорится в документе.

В нем отмечается, что отсутствие воздушного транспорта в распоряжении ФСИН не позволяет в кратчайшие сроки перебросить дополнительные силы к объектам, охваченным беспорядками, особенно располагающимся в удаленных районах, не имеющих соответствующей транспортной инфраструктуры (Калининградская, Магаданская, Сахалинская области, республика Саха (Якутия), Камчатский край и ряд других субъектов).

Вместе с тем, пояснили в Минюсте, руководство Федеральной службы войск национальной гвардии информировало ФСИН о невозможности дальнейшего обеспечения перевозок воздушным транспортом сил УИС".

Таким образом, в министерстве предлагают обязать федеральные органы исполнительной власти оказывать органам УИС содействие в предоставлении плавсредств и воздушных судов для перевозки не только осужденных и лиц, заключенных под стражу, но и для перевозки спецподразделений при пресечении массовых беспорядков в колониях, тюрьмах и СИЗО.

В конце июля в Абакане спецназ ФСИН подавил бунт в исправительной колонии №35. В волнениях приняли участие 242 заключенных. Они требовали смягчения режима содержания, в частности, разрешения не носить опознавательные нашивки. Штурм начался в 5:30 утра и продолжался 20 минут. В УФСИН утверждают, что пострадавших нет.

Республиканское управление СКР возбудило уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 212 УК (организация и участие в массовых беспорядках) в отношении троих организаторов волнений. Они были задержаны.

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04.10.2016

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