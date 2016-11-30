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Сокращение бюджета уголовно-исполнительной системы привести к нехватке пищи в колониях. Об этом заявил советник директора ФСИН Владимир Седых на межведомственном совещании по вопросу продовольственной безопасности УИС, сообщает Интерфакс.

"Если бюджет ФСИН в 2015 году составлял 20,5 миллиарда рублей, то на заключенного в день приходилось 86 рублей, на которые мы должны были его накормить. А с 2019 года кормить его придется за 64 рубля", - сказал Седых.

Разработанный ФСИН план в следующие два года "позволит накормить людей и не быть банкротами", отметил советник. "Но 15,2 миллиарда рублей (бюджет 2019 года) - это порог, за которым стоит задуматься - а что дальше? Переходить на закупки сторонних покупателей, дотировать сельхозпроизводство за счет другой, приносящей доход, деятельности (деревообработка, металлообработка)? - сказал Седых. - Если, не дай Бог, бюджет будет меньше, с такими производственными показателями у нас будет срыв".

В апреле генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что в 2015 году в российских тюрьмах скончались около четырех тысяч заключенных. Основная причина смертей - плохое медицинское обслуживание. В правительство внесено предложение пересмотреть систему закупок лекарств для мест лишения свободы, отметил Чайка.

Всего за год прокуроры провели в местах заключения почти 50 тысяч проверок и нашли 173,4 тысячи нарушений закона, отметил генпрокурор. По его словам, в 2015 году по постановлениям ЕСПЧ в пользу заявителей выплачено 100 тысяч евро. "Более 30 процентов выявленных органами прокуратуры нарушений касались ненадлежащих условий содержания и отбывания наказания. Каждый третий СИЗО работает в условиях переполнения, в том числе в республиках Башкортостан и Крым, Забайкальском и Краснодарском краях, Московской, Свердловской областях и Москве", - заявил Чайка.