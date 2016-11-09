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Также: Право, Тюрьма, Пытки, Общество | Персоны: Андрей Креков, Сергей Смирнов

новость Юрист Креков, осужденный по 318-й статье, подвергается издевательствам в колонии

09.11.2016
Андрей Креков. Фото: zona.media
Андрей Креков. Фото: zona.media
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Юрист из Архангельска Андрей Креков, осужденный к 2 годам 9 месяцам по сфабрикованному делу о нападении на полицейских и отбывающий срок в колонии-поселении № 3 в поселке Талаги в черте своего города, подвергается необоснованным взысканиям, а также издевательствам. Об этом в своем Telegram сообщил главред "Медиазоны" Сергей Смирнов со ссылкой на Викторию Крекову, жену заключенного.

За год пребывания в КП-3 юрист получил в сумме 65 суток ШИЗО. Сейчас он отбывает очередной 15-суточный срок. При этом Креков 12-й день держит голодовку протеста. "Он такого же типа, как Дадин, вот наверняка сильно бесит тюремщиков, - заметил журналист. - Креков настаивает, что все должно быть по букве закона, а не по неким неформальным понятиям".

"На прошлых 15 сутках к нему ворвались утром сотрудники, вытащили в коридор, протащили по нему, сняли штаны. И в таком виде снимали на видео и ржали", - добавил Смирнов.

При этом администрация КП-3 все время, что там находится Креков, пытается через суд добиться, чтобы юристу ужесточили приговор и отправили в колонию общего режима. Однако противодействие юриста, который защищает себя самостоятельно, эти планы до сих пор срывало.

В июне 2014 года полицейские необоснованно и с применением насилия задержали Крекова у его дома, когда он возвращался с работы, и доставили в отдел. "Повалили меня на бетонный пол, били. Выламывали руки до такой степени, что по всем рукам были гематомы. Тянули наручники сзади и вверх, чтобы я падал", - рассказывал пострадавший.

После того как юрист обратился в СКР с заявлением о пытках, на него самого завели дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, Креков оказал полицейским сопротивление, а одного из них - Алексея Резина - укусил в бедро.

22 июля 2015 года судья Ломоносовского райсуда Архангельска Антон Стрелков приговорил Крекова к 2 годам 8 месяцам общего режима. Юрист, до приговора находившийся на свободе, был взят под стражу в зале суда. Свою вину он не признал.

30 сентября 2015-го судья Архангельского облсуда Сергей Титов увеличил Крекову срок на месяц, одновременно изменив место отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение.

В заключении Креков неоднократно держал голодовки, в том числе сухие, в знак протеста против нарушения своих прав.

В марте нынешнего года стало известно, что Креков подал жалобу в ЕСПЧ. Юрист заявил, что Россия нарушила в его отношении статьи 3 (запрещение пыток), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции. Интересы заключенного в Страсбурге представляет адвокат "Агоры" Ирина Хрунова.

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09.11.2016
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Бросающая вызов женщина

Олег Пшеничный, 01.10.2015

В Архангельске героями судебной драмы стали избитый в полиции Андрей Креков и случайная свидетельница истязаний Ирина Манухина. Дело завели на самого Крекова, он доказывал свою невиновность, держал сухие голодовки в СИЗО и вчера проиграл апелляцию. Манухина тоже добивается справедливости - она вступила в неравный бой с полицейским государством.

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