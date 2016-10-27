Реклама

В ИК-46 строгого режима в Невьянске, Свердловская область, назревают волнения заключенных. Об этом со ссылкой на неназванные собственные источники сообщает Znak.com.

Как утверждается, в среду два отряда ИК-46 отказались от еды и пригрозили объявить голодовку. После этого в колонию были срочно вызваны все сотрудники. Рядовых фсиновцев после 21 часа отпустили, а руководство по состоянию на утро четверга по-прежнему оставалось на месте, передает издание.

Член областной ОНК, директор НКО "Правовая основа" Алексей Соколов заметил Znak.com, что к нему также поступала информация о назревающих протестах. Наблюдатели намерены выехать в ИК-46 и разобраться в инциденте, добавил он. Пока, рассказал Соколов, конкретные причины недовольства зэков правозащитникам не известны. В то же время общую ситуацию в этой колонии он охарактеризовал как "очень тяжелую".

Прокуратура области, со своей стороны, передает, что в ИК-46 уже отправился прокурор по надзору за местами лишения свободы Александр Клементьев.

Между тем региональное УФСИН выступило с опровержением информации о протестах зэков. По утверждению тюремного главка, "ИК-46 функционирует в обычном режиме, осужденные принимают пищу согласно распорядка дня, производство работает в полном объеме".

В подтверждение этого УФСИН опубликовало ссылки на два видео, помещенных в четверг на YouTube. Одно из них изображает заключенных за едой, другое - при заходе в столовую.

На деле, однако, эти съемки ничего не опровергают. Даже если они сделаны в среду или четверг, Znak.com сообщал о протестных настроениях лишь в двух отрядах колонии. На кадрах возле и внутри столовой могли быть запечатлены заключенные других отрядов.

Предыдущая голодовка в ИК-46 произошла в июле 2015 года. В акции участвовали более 400 заключенных. Причиной протестов стала гибель 26-летнего уроженца Киргизии Акбарали Акбаралиева, осужденного к 8 годам 9 месяцам по части 4 статьи 162 УК (разбой).

Незадолго до гибели Акбаралиева отправили на 15 суток в ШИЗО. Как утверждалось, там он почувствовал себя плохо, и после осмотра его экстренно этапировали в невьянскую ЦРБ, где оставили под конвоем. На другой день осужденный умер.

Как выяснилось, фсиновцы приковали Акбаралиева наручниками к решетке, а затем избили руками, ногами и свернутым в рулон одеялом. После этого его оставили прикованным на несколько дней.

Зэки завершили акцию после того как СКР возбудил дело о гибели Акбаралиева и по этому делу был арестован начальник ИК-46 подполковник Илья Чикин. По этому же делу проходят еще трое фсиновцев: замначальника колонии Алексей Николаев, начальник отдела безопасности Евгений Панов и инспектор этого отдела Дмитрий Усов. Всем четверым вменены часть 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; до 15 лет колонии) и пункты "а", "б", "в" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств и причинением тяжких последствий; до 10 лет). Чикин также обвиняется по части 3 статьи 160 (растрата с использованием служебного положения; до 6 лет).

Слушания по делу продолжаются с сентября в Невьянском горсуде.

В мае 2013 года в ИК-46 началась акция протеста, в которой приняли участие 1500 осужденных. Зэки протестовали, в частности, против действий начальства, которое санкционировало постоянные избиения заключенных "активистами" - осужденными, сотрудничающими с администрацией.

Ранее, в феврале 2013-го, в ИК-46 был задержан адвокат Роман Качанов, прибывший в колонию для проверки сведений об избиении заключенных и поборах с них. У юриста изъяли без понятых все жалобы заключенных и письменные опросы по результатам встреч с зэками, а также диктофон и флэш-карту.