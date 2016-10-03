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новость В рыбинской ИК-2 четыре дня продолжается голодовка заключенных

03.10.2016
День открытых дверей в рыбинской ИК-2. Фото: 76.fsin.su
День открытых дверей в рыбинской ИК-2. Фото: 76.fsin.su
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В ИК-2 строгого режима в Рыбинске, Ярославская область, около 50 заключенных четыре дня держат голодовку. Об этом сообщают "Ярновости" со ссылкой на электронное письмо, поступившее в редакцию.

В акции участвуют заключенные, находящиеся в ШИЗО и ОСУОНе (отряде строгих условий отбывания наказания).

Причиной протеста стал произвол фсиновцев. Осужденные сообщили, что находятся в холоде и сырости, их держат полуголодными; у ряда заключенных туберкулез. Кроме того, фсиновцы подвергают зэков избиениям, а родственников осужденных - поборам.

Областной омбудсмен Сергей Бабуркин пообещал во вторник отправиться в колонию и выяснить обстановку. Как передает РИА "Новости", проверку в связи с голодовкой намерена организовать и региональная прокуратура.

Между тем на сайте областного УФСИН какая-либо информация об акции отсутствует.

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03.10.2016

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