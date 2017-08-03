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новость Не задержался с ответом

В Самаре разыскивают мигранта, ранившего ножом двух оперативников ЦПЭ
03.08.2017
Подозреваемый в покушении на оперативников ЦПЭ. Фото: 63.мвд.рф
Подозреваемый в покушении на оперативников ЦПЭ. Фото: 63.мвд.рф
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Полиция Самары разыскивает мужчину, который при задержании в среду ранил ножом двух оперативников ЦПЭ. Об этом сообщается на сайте областного УМВД.

Имя подозреваемого в известных "Граням" источниках не уточняется. СКР передает, что разыскиваемому 24 года. По информации "Idel.Реалий", он приезжий из некоей среднеазиатской страны.

3-й отдел по расследованию особо важных дел областного главка СКР открыл против разыскиваемого дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающей от 12 лет колонии до смертной казни (в связи с мораторием на такую меру наказания - до пожизненного срока).

Как утверждается, инцидент произошел около 14 часов 2 августа в одном из домов по Демократической улице на северной окраине города. Каждый из оперативников получил как минимум по одному удару ножом в грудь.

Оба раненых доставлены в больницу. Как передает "Волга ньюс", состояние одного из них тяжелое.

"Комсомольская правда - Самара" накануне писала, будто силовики пытались задержать мигранта в магазине, где он устроил дебош. Однако при этом сообщалось, что подозреваемый напал не на оперативников ЦПЭ, а на наряд ППС. Такое расхождение с данными СКР ставит под сомнение и версию о дебоше.

Между тем РЕН-ТВ позже сообщало, что приезжего пытались задержать именно по подозрению в экстремизме.

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03.08.2017
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