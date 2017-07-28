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Комитет "Нация и свобода" сообщил о покушении на лидера столичного отделения Владимира Бурмистрова. Заявление опубликовано на ФБ-странице комитета. В покушении националисты обвиняют оперативников ЦПЭ.

Инцидент произошел в понедельник. Как говорится в публикации, Бурмистров с женой отправились на своей машине по личным делам, и на трассе, когда они ехали на большой скорости, была спровоцирована авария, в результате которой у автомобиля отвалилось колесо. Оппозиционер, однако, получил лишь легкие травмы.

Как позже показала экспертиза, болты на колесе были заранее ослаблены.

Через минуту после инспекторов ГИБДД, заявляют коллеги активиста, на место инцидента прибыли неизвестные в гражданском. Они провели с гаишниками некую беседу, содержание которой Бурмистрову неизвестно, после чего удалились. На предложение оппозиционера представиться незнакомцы ответили отказом.

Аварии предшествовало задержание Бурмистрова вечером 22 июля, накануне согласованного марша "За свободный интернет", в котором активист намеревался принять участие. Полицейские оперативники схватили оппозиционера и доставили в УМВД по Москве на Петровку, 38; там располагается и городской ЦПЭ. Отмечается, что Бурмистров зарегистрирован как кандидат в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы, а потому задержать его силовики имели право лишь с санкции прокурора города Владимира Чурикова; такой санкции у оперативников не было.

На Петровке оппозиционера продержали почти сутки. В воскресенье некий оперативник ЦПЭ, представившийся Николаем Сергеевичем, заявил Бурмистрову, что комитет "Нация и свобода" "развил слишком бурную деятельность". Он потребовал от активиста либо прекратить политическую деятельность, либо стать агентом ЦПЭ. В ином случае, предупредил силовик, с Бурмистровым расправятся.

Активист на требование оперативника ответил отказом.

Освободили Бурмистрова сразу по окончании марша "За свободный интернет".

В начале апреля Бурмистров с коллегами по комитету был задержан оперативниками ЦПЭ у посольства Нидерландов во время одиночных пикетов в поддержку суда над Владимиром Путиным в Гаагском трибунале. В ОП "Пресня" активисты отказались подписывать какие бы то ни было бумаги; позже их освободили без оформления протоколов.

Годом раньше, в марте 2016-го, лидер "Нации и свободы" Владимир Басманов (Поткин) обратился к прокурору Гаагского трибунала Фату Бенсуде и ее заместителю Джеймсу Стюарту с требованием инициировать преследование Путина за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории России, Украины, Сирии и Великобритании. Также националист обвинил Путина в организации преследований и убийств оппозиционеров, правозащитников и журналистов и в построении диктатуры, основывающейся на репрессиях, пытках и похищениях.

В сентябре прошлого года предшественник Бурмистрова в должности лидера столичного отделения комитета Владимир Ратников (Комарницкий) получил год условно по делу об экстремизме.