Реклама

В деле бывшего начальника ингушского ЦПЭ Тимура Хамхоева, арестованного в начале декабря по подозрению в разбое, появился новый эпизод - о пытках задержанного, в результате которых пострадавший умер. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального отделения СКР.

Хамхоеву предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). За это преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

О гибели гражданина в ингушском ЦПЭ уже неоднократно писалось в СМИ. Именно этот инцидент упоминался 7 декабря в связи с задержанием Хамхоева, когда не было известно, по какому делу задержали силовика.

11 июля в Сунже неизвестный, угрожая взорвать гранату, ограбил местное отделение Россельхозбанка. Предмет, похожий на гранату, налетчик оставил в банке; как выяснилось, это муляж.

15 июля по подозрению в ограблении силовики задержали 50-летнего жителя Карабулака Магомеда Далиева и его 39-летнюю жену Марьям Далиеву. Обоих доставили в региональный ЦПЭ, где подвергли жестоким пыткам. В частности, передавал On Kavkaz, Марьям Далиевой на голову надевали мешок, закрепляли его скотчем так, чтобы внутрь поступал лишь минимум воздуха, после чего били током. Магомед Далиев умер от пыток прямо в помещении ЦПЭ.

Вскоре после этого сообщалось, что управление собственной безопасности регионального МВД ведет проверку по факту гибели Далиева.

Кроме того, из сообщения СКР следует, что эпизод, первоначально вменявшийся Хамхоеву, переквалифицирован. Как отмечает "Медиазона", первоначально силовику вменялась часть 2 статьи 162 УК (разбой в составе группы лиц, действовавших по предварительному сговору; до 10 лет колонии). Теперь же выяснилось, что обвинение ему предъявили по пункту "а" части 2 статьи 163 (вымогательство в составе группы лиц, действовавших по предварительному сговору; до 7 лет), а также пункту "а" части 3 статьи 286, который ему вменен и за гибель задержанного.

Помимо Хамхоева те же обвинения по этому эпизоду предъявлены и не названному по имени оперативнику ЦПЭ.

Как сообщает следственное ведомство, 9 ноября в Карабулаке "вооруженные лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов" усадили некоего гражданина Азербайджана в машину и вывезли в "неустановленное место", где силой отобрали у него ключи от машины и мобильник. Затем, заявляет СКР, иностранца освободили, потребовав, чтобы он в течение месяца выкупил у них свои машину и телефон за 800 тысяч рублей.

Таким образом, из публикации ведомства следует, что вместе с экс-начальником ЦПЭ арестован лишь один его подчиненный. Между тем, по данным "Медиазоны", первоначально помимо Хамхоева были задержаны шестеро силовиков.

В июне 2014 года "Известия" передавали, что депутат заксобрания Ингушетии от "Правого дела" Ахмед Белхороев обратился к Владимиру Путину с письмом, в котором сообщал об угрозах в свой адрес, высказанных по телефону Хамхоевым. Белхороев утверждал, что начальник ЦПЭ звонил по поручению главы региона Юнус-Бека Евкурова.