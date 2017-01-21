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новость На Кубани главу сельхозпредприятия приговорили к обязательным работам за баннер

21.01.2017
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Судья Кореновского районного суда Краснодарского края Елена Ермолаева назначила главе сельхозпредприятия "Сфера" Нине Поповой 40 часов обязательных работ по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Об этом сообщает издание "Голос Кубани".

На землях "Сферы" вблизи от федеральной трассы Краснодар-Ростов-на-Дону был размещен баннер с изображением ног футболистов и надписью "Судейскую мафию - с полей!"

В четверг большая группа полицейских демонтировала и увезла баннер. При этом никаких участников "публичного мероприятия" возле баннера полицейские не обнаружили.

В тот же день Попова приехала в отдел полиции по Кореновскому району, чтобы подать заявление о хищении баннера, принадлежащего предприятию. Однако полицейские задержали ее, обвинив в проведении несогласованной акции. Заявление о преступлении при этом пропало.

Попову, мать троих несовершеннолетних детей, продержали сутки в спецприемнике. Суд над нею состоялся только вечером в пятницу. "Есть основания полагать, что задержка с проведением суда была организована специально, чтобы оказать моральное давление на Попову", - отмечает издание.

В связи с незаконными действиями полиции от имени ООО "Сфера" в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, генерального прокурора Юрия Чайки, председателя СКР Александра Бастрыкина, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главы ФСБ Александра Бортникова направлены обращения с просьбой провести проверки в отношении факта задержания Поповой.

"Есть основания полагать, что факты полицейского и судейского произвола в отношении Нины Поповой вызваны мнительностью председателя Кореновского районного суда Владимира Захаренко, который счел спортивный баннер, размещенный на полях ООО "Сфера", адресованным лично ему", - отмечает "Голос Кубани". Попова и представители других сельхозпрпредприятий района неоднократно обвиняли Захаренко в содействии принятию коррупционных судебных решений, направленных на рейдерские захваты сельхозземель в пользу заинтересованных лиц, связанных с чиновниками.

Между тем, на опубликованной изданием фотографии рядом с изъятым впоследствии баннером виден еще один - с портретом Владимира Путина и надписью "Наш президент". Вызвал ли он претензии полицейских, не сообщается.

Рейдерские захваты земель стали основной причиной протестов кубанских фермеров. В августе они организовали "тракторный марш". Его участники добивались встречи с Путиным, рассчитывая рассказать ему о своих проблемах. Однако 23 августа все участники акции были задержаны. Суды приговорили их к штрафам и арестам на сроки от 5 до 10 суток.

На участников фермерских протестов оказывалось сильнейшее давление. Всех активистов вызывали в управление по борьбе с экстремизмом и в отделы полиции по неким уголовным делам.

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21.01.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Классовый поход

Илья Мильштейн, 29.08.2016

Налицо и беспощадность, и бессмысленность. Беспощадна власть, у которой нет ни малейшего желания выплачивать долги шахтерам в Ростовской области или выслушивать трактористов из Краснодарского края. Бессмысленно стремление достучаться до Путина, который якобы чего-то не знает и хочет узнать, томится в неведении.

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