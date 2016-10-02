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Фермер из Тимашевского района Кубани Николай Горбань покончил с собой, после того как не сумел вернуть себе 1000 гектаров земли, отобранных агрохолдингом в результате рейдерского захвата, и столкнулся с угрозами от криминалитета. Об этом в субботу сообщил ПРОВЭД со ссылкой на организатора "тракторного марша", лидера движения "Вежливые фермеры" Алексея Волченко.

Горбань застрелился 28 сентября. Он оставил записку с поименным перечнем лиц, которых обвинил в своей смерти. Волченко, однако, не уточнил не имен этих лиц, ни названия агрохолдинга, отобравшего землю у покойного. Можно предположить, что в числе прочих в записке был упомянут крупный бизнесмен Олег Макаревич, учредитель фирмы "Де-юре", ведущий рейдерские захваты фермерских земель.

Как рассказал лидер "Вежливых фермеров", владельцем крупного земельного участка Горбань стал, выкупив паи у соседей. Однако в дальнейшем суды отменили решение общего собрания пайщиков, и земли, приобретенные Горбанем, вернули в собственность коллективного предприятия, которое сейчас Макаревич, по словам Волченко, "поджимает под себя". Фермер долгие годы боролся с рейдерами, но успеха не достиг.

Участвовал ли Горбань в "тракторном марше", из публикации непонятно. В то же время сообщается, что он дважды приезжал на прием к зампреду исполкома ОНФ Наталье Костенко и один раз - к вице-губернатору Кубани Андрею Коробке.

Между тем, отмечает "Кавказский узел" - также со ссылкой на Волченко, - Горбань взял крупные кредиты, на которые закупил сельхозтехнику. Однако из-за невозможности работать на приобретенной земле у фермера не оказалось доходов для выплаты по займам. Долги начали расти.

Накануне самоубийства, рассказал Волченко, к Горбаню в очередной раз "приезжали бандиты, угрожали, обещали с семьей расправиться". "Они хотели забрать его хозяйство полностью", - заметил лидер "Вежливых фермеров".

Рейдерские захваты земель стали основной причиной протестов кубанских фермеров. Участники "тракторного марша" добивались встречи с Владимиром Путиным, рассчитывая рассказать ему о своих проблемах. В итоге администрация президента пригласила фермеров прибыть 23 сентября в Минсельхоз на совещание, в котором, как утверждалось, примут участие глава ведомства, бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, а также сам Путин. Однако в итоге ни один ни другой туда не прибыли. Фермеры обвинили кремлевскую администрацию в обмане.

Позже Волченко сообщили, что 28 сентября в Ейске с фермерами готов встретиться некий представитель Путина. Однако, прибыв в гостиницу, где, как утверждалось, назначено мероприятие, Волченко и его товарищи узнали, что никакой встречи там не запланировано. Фермеры немедленно покинули Ейск. "Хотели, чтобы мы собрались у гостиницы, чтобы опять арестовать нас за незаконное проведение собрания", - заметил Волченко относительно цели властей.

Между тем, как передает Интерфакс, Ткачев, выступая в воскресенье на совещании депутатов Госдумы от "Единой России", заявил: "Я думаю, что эта тема (рейдерские захваты земли. - Ред.) обострилась под выборы. 80 процентов тех, кто стоит за этими лицами, - те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить".

Все земельные вопросы в регионе решаются по закону, заверил Ткачев, а "большинство фермеров, 99 процентов, они вообще этого марша (тракторного. - Ред.) не заметили".