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новость На Кубани избили участника протестов фермеров

14.09.2016
Участники "тракторного марша" перед началом акции. Фото: @melnichenko_va
Участники "тракторного марша" перед началом акции. Фото: @melnichenko_va
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В Каневском районе Кубани семеро злоумышленников напали на работников фермера Нины Карпенко и помощников арбитражного управляющего. Об инциденте, произошедшем еще в конце прошлой недели, сообщила в среду "Новая газета" со ссылкой на саму Карпенко.

На работников напали во время уборки урожая кукурузы. Один из пострадавших, комбайнер, попал в больницу. Имени комбайнера Карпенко не уточнила, однако заметила, что ранее он отбыл трое суток ареста за участие в "тракторном марше". По данным ОВД-Инфо, 27-28 августа Кавказский райсуд Кубани арестовал на трое суток четверых протестующих: Олега Лунева, Андрея Пезина, Вячеслава Петровского и Виктора Зеленского.

Один из свидетелей нападения, продолжила Карпенко, попытался снять происходящее на видеокамеру, однако его "повалили на землю, технику сломали, запись уничтожили".

Между тем еще один участник протестов, Николай Маслов, рассказал, что фермера Любовь Никишову из Новокубанского района отправили под домашний арест, вменив статью 119 УК (угроза убийством). "Летом в ее дом забрались два амбала, избили, а когда женщина, защищаясь, схватила топор, засняли это и обратились в полицию, - пояснил Маслов. - Нет, никого она не покалечила. Спровоцировали".

Собеседник издания добавил, что именно Никишова во время "тракторного марша" рассказала заместителю полпреда Владимира Путина в Южном федеральном округе Леониду Беляку о махинациях Росреестра. Она же сообщила чиновнику и о совершенном на нее нападении.

Сама Никишова заметила изданию, что сразу после избиения подала в краевое УМВД заявление, к которому приложила результаты медэкспертизы, а также документы о захвате паев и махинациях с землей. "По сей день где-то валяются, - добавила фермер. - Меня, в отличие от тех налетчиков, закроют, невзирая на то, что я опекаю больную маму. У нее рак, что никого не смущает... Боятся, что не успокоюсь, дальше по инстанциям пойду".

Накануне кубанские полицейские заблокировали машины Маслова и другого фермера, Олега Петрова, на железнодорожном переезде в Кавказском районе. Маслов и Петров направлялись в Рязань на Объединенную конференцию фермеров и грузоперевозчиков, которая проходит в среду. Силовики заявили, что не выпустят фермеров из региона.

Тогда же в станице Старовеличковской Калининского района полицейские и судебные приставы окружили дом лидера движения "Вежливые фермеры" Алексея Волченко, который также намеревался отбыть в Рязань.

"Продержали какое-то время, но потом отстали", - рассказал Маслов в среду "Новой газете".

Тем временем несколько десятков кубанских фермеров направили Путину обращение с просьбой разобраться в ситуации с рейдерскими захватами земли. Они заявили, что Генпрокуратура должна проверить все судебные дела, по итогам которых фермеры лишились земли, а правительству следует доработать законодательство о земельной реформе.

Комментарии 30 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.09.2016
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