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Также: Мильштейн, Президент, Регионы, Экономика, Акции протеста, Право, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Александр Ткачев, Игорь Холманских, Евгений Федоров

статья Классовый поход

Илья Мильштейн, 29.08.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

За землю, за волю

Поставить канатную переправу через Москва-реку на древние плывущие опоры, слить фекалии в водозаборную зону, потравить ондатр в озере - что еще смогут придумать хозяева города? Московские активисты из разных районов - защитники Дубков, Торфянки, Кускова, Мневниковской поймы - провели общий митинг против варварской вырубки и застройки. ВИДЕО.

Дмитрий Борко
07.07.2016

Шахтеры голодают, трактористы маршируют. Новости про русский бунт, бессмысленный и беспощадный, никого пока особо не пугают и чувства вызывают однообразные: сопереживание и ощущение полнейшей безнадеги. Причем ощущение это усиливается по мере поступления свежих информационных сводок.

Что касается голодовок, то на них сытая власть реагирует хладнокровно. Кормит шахтеров обещаниями, предлагает мелкие подачки и на всякий случай арестовывает гендиректора ООО "Кингкоул" Пожидаева. Иное дело трактористы, которые рвутся в Москву, чтобы рассказать Владимиру Путину всю правду о рейдерских захватах и коррупции. Правдолюбцев избивают, вяжут, сажают, штрафуют.

Налицо и беспощадность, и бессмысленность, но, как бы сказать, с обратным знаком. Беспощадна власть, у которой нет ни малейшего желания выплачивать долги шахтерам в Ростовской области или выслушивать трактористов из Краснодарского края. Бессмысленно стремление достучаться до Путина, который якобы чего-то не знает и хочет узнать, ночей не спит, томится в неведении. При том что в правительстве у него на посту главы Минсельхоза служит Александр Ткачев, экс-губернатор Краснодарского края, крупнейший тамошний латифундист. И если его кровососы-агрохолдинги как раз и грабят несчастных фермеров, то что ж удивительного в том, что активистам "тракторного марша" не дают даже выехать за пределы региона?

Путин в курсе, оттого их и вяжут, и сажают.

Кстати, тот же Ткачев еще до назначения в Москву, в декабре 2014 года дал предельно ясный ответ всем тогдашним и будущим жалобщикам. "Мы пожинаем плоды наших завоеваний, политических побед нашей страны, - сообщил землякам Александр Николаевич... - Мы же все рукоплескали, мы же все говорили, что здорово, Крым наш. Значит, мы должны разделить не только эту ответственность, но и эту ношу, эти потери". Хозяин края, конечно, слегка лукавил, умалчивая о том, что "пожинать плоды" великих побед предстоит народу, а не начальству, но мысль по сути высказал верную. Все, мол, в замазке, и мы, валютные миллиардеры, умыкнувшие Крым в родную гавань, и вы, хлопавшие в ладоши и ушами. Так что не взыщите, дальше хлопайте.

Робкий бессмысленный бунт и беспощадный ответ - это теперь уже рутина, и размышлять можно лишь о мере бессмысленности и беспощадности. Когда дальнобойщики протестуют против системы "Платон", а полицейские водителей бьют, полпред Холманских отказывается с ними разговаривать, легендарный же депутат Федоров скопом зачисляет их всех в агенты Госдепа - это одна история. Ну очень печальная. Когда улыбчивый премьер извещает настырную крымскую старушку, что денег нет, или советует дагестанскому учителю пойти подработать бизнесменом - это другая история. Веселенькая. Когда же самарский губернатор Меркушкин заявляет труженикам АвтоВАЗа, что долги по зарплате им выплатит американский посол, мы со вздохом констатируем, что печальная история повторяется. Причем опять в виде фарса, почти уже невыносимого. Нестерпимо, говорю, наблюдать, как осатанелый депутат или самодовольный чиновный гад глумится над беззащитными людьми.

Аналитики из Центра социально-трудовых прав отмечают, что в последние два года россияне все чаще стали выходить на протестные акции. Причем количество акций, связанных с остановкой работы, растет лавинообразно, и это значит, что граждане уже не выдерживают. Ни безденежья, ни начальственного хамства. Тем не менее власть легко подавляет эти протесты, и дело тут не только в том, что граждане наивны, а власть сильна. Главная беда в том, что ограбленным, униженным и оскорбленным буквально некуда пойти со своими жалобами.

Профсоюзов нет, и если вы в присутствии шахтеров скажете слово "Шмаков", то несведущие ничего не поймут, а сведущие могут покалечить. Судебная система заточена на то, чтобы переправлять фермеров из кабины трактора в СИЗО. Политика отменена, и даже сегодня, незадолго до парламентских выборов, никто из кандидатов в Думу всерьез не заступается за несогласных сидеть без денег. Да и самим бастующим и протестующим как-то стремно выдвигать политические лозунги, им же все объяснили про Крым и про диверсанта Обаму.

Только и остается, что голодать, взывая к гуманизму жуликов и воров, или вот с боями прорываться к Путину. Типа скажет Путин слово - и землицу нашу отдадут нам снова. Да... а в гробу-то барин; а за гробом - новый. Старого отпели, новый слезы вытер, сел в свою карету - и уехал в Питер. Но это я что-то увлекся классической поэзией.

Если же вернуться к презренной прозе, к частушкам, поговоркам и пословицам, то нельзя не вспомнить про тех былинных шахтеров и трактористов, которые медленно запрягают, но быстро ездят. Сейчас, как можно понять, эпоха плетется черепашьим шагом, причем народ сам впрягся в телегу, набитую ликующими господами, и тащит на себе этот неподъемный груз. Правда, шахтеры и трактористы уже взбрыкивают, но общество в целом, следуя давней традиции, покорствует начальству и судьбе.

Однако исторический опыт показывает, что вечно так продолжаться не может, и насчет русского бунта все уже сказано. Кратко и ясно, и доказано на примерах, включая самые свежие. Мы же помним, как они, шахтеры и трактористы, практически безоружные, захватывали военторги и сносили законную власть в Донбассе, учреждая там свои небывалые республики. Кстати, их тоже поначалу вдохновлял Крым и до сих пор, кажется, вдохновляет. Бывают странные сближения, да, а еще бывает, что история мстит за вранье и подлость, и вымышленные сюжеты воплощаются в жизнь, как по писаному.

Комментарии 41 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 29.08.2016
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