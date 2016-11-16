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Также: Полиция, Право, Болотное дело, Общество | Персоны: Николай Кавказский, Наталья Кавказская

новость К бывшему болотнику Кавказскому приходили из ЦПЭ для "беседы"

16.11.2016
Николай Кавказский. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру
Николай Кавказский. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру
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Домой к бывшему болотному узнику Николаю Кавказскому явился оперативник ЦПЭ в сопровождении еще двух полицейских. Об этом Кавказский сообщил на своей ФБ-странице. Самого бывшего политзека дома не было - дверь силовикам открыла его мать, Наталья Кавказская.

Как передает ОВД-Инфо, визитеры пояснили, что, поскольку Кавказский числится в "списках экстремистов", с ним предполагается провести "профилактическую беседу". Они принялись расспрашивать мать бывшего политзека о деятельности сына и его политических взглядах.

Когда Наталья Кавказская заметила, что она, так же как и сын, критически оценивает политику властей, силовики начали уточнять уже ее собственные взгляды.

Функционер "Яблока" Кавказский больше года - с июля 2012-го по август 2013-го - провел в СИЗО, а затем был переведен под домашний арест по состоянию здоровья. В отличие от большинства болотников, ему вменялась лишь часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках), но не часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти). В декабре 2013-го дело против Кавказского, так же как и против других фигурантов, не обвинявшихся по 318-й статье, закрыли по амнистии к 20-летию Конституции, то есть по нереабилитирующему основанию.

После прекращения дела Кавказский работает юристом в Комитете за гражданские права, который возглавляет член СПЧ Андрей Бабушкин. В 2015 году он безуспешно выдвигался в депутаты Мосгордумы, а нынешней осенью - в члены столичной ОНК. Участвовал в протестных акциях, в том числе в защиту ЛГБТ; подвергался нападениям.

Кавказский - не первый фигурант Болотного дела, к которому в последнее время наведывались силовики. 28 октября полицейские явились к Алексею Полиховичу и Андрею Барабанову. В обоих случаях они объяснили свои визиты получением документа о "профилактике экстремистских и террористических преступлений".

На другой день сотрудник столичного ОП "Медведково" капитан Алексей Купряев посетил Владимира Акименкова. Он заявил, что должен взять у активиста объяснения как у "участника экстремистских политических организаций". Бывший политзек ответил, что не обязан и не намерен что-либо разъяснять без повестки. Купряев согласился, что процессуального статуса у Акименкова нет.

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16.11.2016

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