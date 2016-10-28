О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror714.graniru.info/tags/may6/m.256023.html
Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Россия, Общество, Политика, Полиция | Персоны: Алексей Полихович, Андрей Барабанов

новость К двум бывшим фигурантам Болотного дела пришли домой полицейские

28.10.2016
Владимир Акименков, Андрей Барабанов, Алексей Полихович, Александра Наумова (Духанина) и Денис Луцкевич у ворот колонии. Фото Дмитрия Борко
Владимир Акименков, Андрей Барабанов, Алексей Полихович, Александра Наумова (Духанина) и Денис Луцкевич у ворот колонии. Фото Дмитрия Борко
Реклама

К двум бывшим фигурантам Болотного дела, Алексею Полиховичу и Андрею Барабанову, пришли домой полицейские. Как передает "Медиазона", по словам Полиховича, пришедшие представились оперуполномоченными местного ОВД и сказали, что хотят взять с него объяснения по поводу неких "экстремистских преступлений". Дверь он не открыл.

В ходе разговора полицейские интересовались, не футбольный фанат ли Полихович, а также за какие преступления он был в свое время осужден. Визит они объяснили получением документа о "профилактике экстремистских и террористических преступлений". Полиховича пригласили на беседу в ОВД, на что он ответил, что он готов прийти только в сопровождении адвоката.

Барабанов о приходе полицейских написал на своей странице в Фейсбуке. "Россия встретила меня огромным количеством нарядов на улице и звонком полиции утром в дверь. Профилактику экстремизма проводят сразу после прилета", - написал он.

Полихович освободился в октябре 2015 года за три месяца до окончания срока наказания. Он провел в заключении три года и три месяца.

24 февраля 2014 года председатель Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Никишина признала политзека виновным по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Барабанов вышел на свободу в конце 2015 года. 6 мая 2012 его задержали по обвинению в неповиновении сотруднику полиции и приговорили к суткам административного ареста. При задержании он был сильно избит. Впоследствии полицейские опознали его как активного участника столкновений. 28 мая 2012 года Барабанова задержали повторно. В феврале 2014 года он был приговорен к трем годам и семи месяцам колонии.

Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016

новость Новости по теме
27.10.2016 Болотный узник Гаскаров освобожден из колонии по отбытии срока →
25.12.2015 Болотный узник Барабанов вышел на свободу →
30.10.2015 Болотный узник Полихович вышел на свободу →
19.10.2015 Болотного узника Полиховича освобождают условно-досрочно →
Фото и Видео
26448
Play own
Анатолий Леонин, неизвестный болотник
26234
Play own
Михаил Косенко. Сорокалетие МХГ
26235
Play own
Виктор Капитонов: протест и последствия
26195
Play own
Болотная площадь: четыре года спустя
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Мы Запад всегда били
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Твердое слово Хирурга
Награждение Хирурга орденом Почета. Фото: kremlin.ru
статья Фильм о страшном государстве
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Апелляция Карпюка и Клыха: ВИДЕО
Станислав Клых и Николай Карпюк на рассмотрении апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Пикеты против разгрома ОНК: ФОТО
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин: Нападать не собираемся
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
в блоге Сварливый старческий задор
383
новость "Роскосмос" откажет Франции в поставках
Логотип Роскосмоса
новость Минобороны отрицает авиаудар
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость "Кузнецова" не пустят на Мальту
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Академики РАН против Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Ловца покемонов отправили в СИЗО
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
новость В вузах "сформируют идентичность"
Студенты. Фото с сайта www.oasis.secna.ru
в блоге Нечего разбойничать
383
новость Атака на "фабрику троллей"
Офис "Интернет-исследований". Фото: svoboda.org
в блоге Сурков предохраняется
383
новость Угарова не выпускают из России
Михаил Угаров. Фото: teatrdoc.ru
статья Хиллари обходит Трампа
Владимир Абаринов
новость Бедным пообещали пособие
Татьяна Нестеренко. Фото: minfin.ru