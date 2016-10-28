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К двум бывшим фигурантам Болотного дела, Алексею Полиховичу и Андрею Барабанову, пришли домой полицейские. Как передает "Медиазона", по словам Полиховича, пришедшие представились оперуполномоченными местного ОВД и сказали, что хотят взять с него объяснения по поводу неких "экстремистских преступлений". Дверь он не открыл.

В ходе разговора полицейские интересовались, не футбольный фанат ли Полихович, а также за какие преступления он был в свое время осужден. Визит они объяснили получением документа о "профилактике экстремистских и террористических преступлений". Полиховича пригласили на беседу в ОВД, на что он ответил, что он готов прийти только в сопровождении адвоката.

Барабанов о приходе полицейских написал на своей странице в Фейсбуке. "Россия встретила меня огромным количеством нарядов на улице и звонком полиции утром в дверь. Профилактику экстремизма проводят сразу после прилета", - написал он.

Полихович освободился в октябре 2015 года за три месяца до окончания срока наказания. Он провел в заключении три года и три месяца.

24 февраля 2014 года председатель Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Никишина признала политзека виновным по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Барабанов вышел на свободу в конце 2015 года. 6 мая 2012 его задержали по обвинению в неповиновении сотруднику полиции и приговорили к суткам административного ареста. При задержании он был сильно избит. Впоследствии полицейские опознали его как активного участника столкновений. 28 мая 2012 года Барабанова задержали повторно. В феврале 2014 года он был приговорен к трем годам и семи месяцам колонии.