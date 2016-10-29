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К бывшему болотному узнику Владимиру Акименкову приходил сотрудник отдела полиции "Медведково" капитан полиции Алексей Купряев. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По словам Купряева, его прислали взять объяснение у Акименкова как у "участника экстремистских политических организаций". Активист ответил, что не обязан и не желает что-либо разъяснить без повестки. Сотрудник полиции согласился, что процессуального статуса у Акименкова никакого нет.

Тем не менее, мать бывшего политзаключенного не возражала против дачи "объяснения" и ответила на вопросы Купряева. Она заявила, что не знает, состоит ли Владимир в политических организациях, не знает, работает ли. При этом она подтвердила, что ее сын общается с "коллегами по Болотной площади", рассказал Акименков. В настоящий момент сотрудник полиции ушел.

В мае 2015 года к Акименкову уже приходили сотрудники полиции. Они пытались выяснить, на какие доходы он живет и чем занимается. Они сообщили, что в полицейских базах Акименков проходит как "ранее судимое лицо".

В пятницу сотрудники полиции посетили еще двоих бывших болотных узников - Алексея Полиховича и Андрея Барабанова. Визиты они объяснили получением документа о "профилактике экстремистских и террористических преступлений".

Акименков находился под стражей с 10 июня 2012 года. Между тем Акименкову. Страдающему серьезными заболеваниями глаз болотному узнику добиться изменения меры пресечения не удалось, несмотря на масштабную поддержку общественности и яркие акции протеста, проводившиеся в его защиту. 19 декабря 2013 года Акименков был освобожден по амнистии. После выхода на свободу Акименков регулярно участвует в акциях в поддержку политзаключенных.