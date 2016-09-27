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Также: Полиция, Криминал, Право, Экономика, Происшествия, Общество | Персоны: Владимир Колокольцев

новость СМИ сообщили о предстоящей отставке начальника антикоррупционного главка МВД

27.09.2016
Андрей Курносенко. Фото: mvd.ru
Андрей Курносенко. Фото: mvd.ru
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Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал Андрей Курносенко уже на этой неделе может покинуть свой пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причиной стал скандал, связанный с найденными у арестованного врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК полковника Дмитрия Захарченко миллиардами.

"После ареста Захарченко Курносенко написал рапорт. Курносенко уже на днях официальным указом пойдет в отставку", - сказал источник.

Другой близкий к МВД источник также подтвердил, что Курносенко написал рапорт об отставке. "В позапрошлую пятницу рапорт находился в Департаменте госслужбы и кадров МВД. По нему должно быть решение Колокольцева (Владимир Колокольцев, глава МВД. - Ред.)", - сообщил источник. По его мнению, скорее всего, именно отставкой Курносенко будет завершена проверка ГУЭБиПК, объявленная министром.

Между тем два источника Интерфакса утверждают, что Курносенко сохранит свой пост. По их данным, генералу грозит лишь дисциплинарное взыскание.

В МВД сообщения о предстоящей отставке Курносенко не подтверждают, но и не опровергают. "В настоящее время сотрудниками Главного управления собственной безопасности и департамента госслужбы и кадров МВД России продолжается служебная проверка в отношении руководства ГУЭБиПК. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В среду Мосгорсуд признал законным арест Захарченко. В суде он заявил, что намерен содействовать следствию и просил перевести его под домашний арест. "Я не собираюсь скрываться, давить на свидетелей, я собираюсь всячески содействовать расследованию и являться по первому требованию", - сказал арестованный полицейский.

Захарченко был задержан 9 сентября и на другой день арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

13 сентября в антикоррупционном главке МВД Колокольце назначил проверку. 17 сентября "Коммерсант сообщал, что по ее итогам ГУЭБиПК может быть серьезно реорганизовано или вообще ликвидировано.

16 сентября стало известно, что СКР запросило Федеральную резервную систему США о том, какой из российских банков заказывал валюту, изъятую в квартире сестры полковника. Сообщалось, что деньги были украдены в обанкротившемся "Нота-баке". В понедельник "Новая газета" сообщила, что Захарченко может быть причастен ко многомиллиардным хищениям в РЖД.

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27.09.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 15.09.2016
в блоге Ни кубометра валюты

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